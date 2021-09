Le constructeur de maisons D.R. Horton réduit ses prévisions annuelles en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le plus grand constructeur de maisons des États-Unis, D.R. Horton Inc., a réduit lundi ses prévisions de revenus annuels et de maisons fermées, en raison des perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement.

La société s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 se situe entre 27,4 et 27,6 milliards de dollars, ce qui est inférieur à sa prévision précédente de 27,6 à 28,1 milliards de dollars.

D.R. Horton s'attend maintenant à ce que le nombre de maisons fermées se situe entre 81 300 et 81 700, alors que ses prévisions précédentes étaient de 83 000 à 84 500 maisons. (Reportage de Shreyasee Raj ; Montage de Shailesh Kuber)