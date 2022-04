Le convoi de camionneurs quitte la région de Washington, mais un "mouvement" se poursuit

Une semaine plus tard, début mars, inspirés par des vidéos YouTube de camionneurs qui se rendaient à Washington pour protester contre les mandats COVID-19, elle et son mari ont emballé leur Honda et les ont rejoints, campant pendant des semaines sous une tente sur les terrains du Hagerstown Speedway dans l'ouest du Maryland.

Vendredi, alors que tous les membres du soi-disant "convoi du peuple", à l'exception de quelques vestiges, ont quitté la région, certains se dirigeant vers la Californie pour poursuivre la protestation, on ne sait pas vraiment ce que la coalition de conducteurs a accompli à Washington au-delà de l'intensification des embouteillages occasionnels sur l'autoroute interétatique Capitol Beltway, notoirement bondée.

Le groupe n'a pas atteint son objectif déclaré : renverser la déclaration d'urgence fédérale pour la pandémie de COVID, mise en place pour la première fois par l'ancien président Donald Trump en mars 2020 et prolongée deux fois par le président Joe Biden. Et aucun mandat de masque n'a été modifié, par exemple, en conséquence directe de la manifestation, qui a coïncidé avec un assouplissement des mesures COVID dans tout le pays à mesure que le rythme de propagation du virus aux États-Unis ralentissait.

Mais les experts des mouvements de droite affirment que le convoi de pick-ups, de SUV et de semi-remorques a donné de l'élan à un univers en pleine expansion de médias conservateurs alternatifs, mené par des live-streamers et des podcasters cherchant à collecter des fonds et à construire des followers. D'autres ont utilisé le convoi pour attirer les téléspectateurs vers des chaînes diffusant des théories de conspiration gouvernementale et de fausses informations sur les vaccins.

Peu de temps après l'arrivée des camionneurs protestataires le 4 mars à Hagerstown, à environ une heure et demie de route de Washington, la foule à l'intérieur de l'enceinte de l'hippodrome a commencé à refléter un éventail beaucoup plus large de griefs et de causes de droite que les mandats de vaccination et le port de masques chirurgicaux.

Disporto, 40 ans, et d'autres personnes protestant contre les mandats se sont mêlés à des membres de groupes nationalistes blancs comme les Proud Boys, ainsi qu'à des partisans purs et durs de Trump qui se vantaient de leur rôle dans l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Certains arboraient le drapeau confédéré ou ceux sur lesquels on pouvait lire : "Fuck Biden". Les partisans des théories de conspiration QAnon, qui présentent Trump comme une figure de sauveur et les démocrates d'élite comme une cabale de pédophiles satanistes et de cannibales, campaient aux côtés de personnes demandant l'arrestation par des citoyens de Biden et du principal expert américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci.

Beaucoup ont exprimé leur croyance en une théorie selon laquelle les mandats du COVID - et les tentatives de répression de la désinformation - sont les premières étapes d'un complot des "mondialistes" visant à imposer un gouvernement tyrannique.

Lors de la manifestation, Mme Disporto et son mari Paul ont déclaré avoir trouvé une communauté de croyants partageant une cause commune : repousser les mandats qui, selon eux, leur volent leur liberté - et leur emploi.

"En fait, j'aimais ce travail, et j'étais bonne dans ce domaine", a déclaré Mme Disporto, en serrant sa veste contre un vent violent au camping du convoi. "C'est l'Amérique - je devrais pouvoir faire un travail que j'aime".

Lorsque le convoi est parti pour la Californie, ils ont suivi.

DIFFICILE DE SAVOIR QUI CROIRE

Issu d'une manifestation de camionneurs au Canada, le convoi a installé un camp de fortune à l'hippodrome après avoir traversé le comté. Les leaders s'adressaient à la foule depuis une remorque et organisaient des trajets quotidiens vers Washington, à 70 miles au sud.

Au fil du temps, le nombre de participants a diminué, mais le convoi n'est pas mort, selon ses organisateurs. Une centaine de véhicules se dirigent maintenant vers la Californie pour une manifestation le 10 avril à Los Angeles contre une série de propositions visant à contenir la pandémie. Vendredi, la caravane a quitté la Caroline du Nord pour se rendre sur le terrain de camping d'un autre hippodrome, à Greenbrier, dans le Tennessee.

"Beaucoup de gens ont eu l'impression que nous avions abandonné notre mission à DC, et ce n'est pas le cas. Nous revenons", a déclaré Mike Landis, co-organisateur de la manifestation, dans une interview vendredi. "Nous sommes en train de le réduire à néant".

La manifestation illustre la montée en puissance d'un système médiatique alternatif peuplé de live streamers et de commentateurs de droite.

Alors que les médias traditionnels ont dépeint le convoi essentiellement comme une manifestation de circulation avec un ordre du jour vague, les médias de droite l'ont présenté comme un point de ralliement pour les Américains convaincus que les médias et le gouvernement leur mentent sur le COVID-19, les vaccins et les résultats de l'élection de 2020 - et en colère contre les entreprises technologiques qui frottent ces opinions comme de la désinformation.

Kecia Pettey, d'Annapolis, dans le Maryland, a déclaré avoir perdu sa carrière de 30 ans en tant qu'hôtesse de l'air à cause de son refus de porter un masque.

Portant un chapeau rose "Trump 2024", elle avait à côté de sa Jeep une pancarte montrant Fauci avec une moustache d'Hitler. Convaincue que Trump a vraiment gagné l'élection de 2020, elle dit s'informer auprès de streamers de droite, ainsi que de Newsmax et One America News -- des réseaux qui ont fourni des plateformes aux sceptiques du vaccin et aux fausses théories selon lesquelles Trump a vraiment gagné l'élection.

"Il est difficile de savoir qui croire", dit-elle à propos des sources grand public.

Caroline Orr Bueno, chercheuse à l'Université du Maryland qui étudie les mouvements de droite, a déclaré que le manque de succès du convoi jusqu'à présent sur les objectifs politiques n'a pas atténué la ferveur de ses partisans en ligne, qui ont depuis longtemps cessé de prêter attention à la couverture des nouvelles grand public.

"Ils ont le sentiment que leur voix est étouffée et que les médias les ignorent", a-t-elle déclaré. "Cela alimente ce sentiment de grief qui alimente une grande partie de ce qu'ils font".

Depuis son lancement, le convoi a également donné naissance à son propre système médiatique : près de deux douzaines de streamers en direct intégrés à la manifestation, documentant les réunions matinales, les discours et la vie quotidienne souvent banale au camping, tout en demandant des dons à leurs supporters. Au moins une douzaine d'entre eux sont toujours avec le convoi, en route pour la Californie. L'un des camionneurs, Stan Sasnak, compte 127 000 abonnés sur YouTube.

"Pour moi, c'est mon média", a déclaré Chuck Jones, d'Indianapolis, alors que sa femme Jennifer faisait griller des hot-dogs sur un feu de bois à Hagerstown, disant qu'il regardait des vidéos et des livestreams de la manifestation depuis son début au Canada. "Vous me montrez des images en direct, je suis un croyant. Alors je sais que vous ne me racontez pas une histoire".

Brian Brase, un autre coorganisateur du convoi, a déclaré que le rôle des live-streamers dans leur mouvement est maintenant "massif". "Ce sont eux qui montrent l'histoire réelle", a-t-il déclaré dans une interview. "Les gens ne vont prêter attention qu'aux livestreamers à l'avenir".

Il a déclaré que le convoi prévoit de retourner dans la région de Washington et n'a pas l'intention de s'arrêter de sitôt.

"Ce n'est plus une manifestation. C'est un mouvement à ce stade", a-t-il déclaré.