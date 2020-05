RIO DE JANEIRO, 30 mai (Reuters) - Le Brésil a recensé 27.878 décès causés par le coronavirus, a déclaré vendredi le ministère de la Santé, devenant la cinquième nation avec le nombre de morts le plus élevé, devant l'Espagne.

Dans les dernières vingt-quatre heures, le Brésil, deuxième pays le plus touché, a enregistré 1.124 morts et 26.928 nouveaux cas de coronavirus. (Pedro Fonseca et Stephen Eisenhammer; version française Camille Raynaud)