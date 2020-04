Le coronavirus a fait 481 décès supplémentaires dans l'Etat de New York

NEW YORK, 21 avril (Reuters) - L'Etat de New York a enregistré 481 décès supplémentaires liés au coronavirus dans la journée de lundi, soit trois de plus que la veille, a annoncé mardi le gouverneur Andrew Cuomo.

Le nombre de patients hospitalisés est en revanche en légère baisse, à 16.076 selon les données disponibles lundi et diffusées mardi, contre 16.103 pour la journée de dimanche.

Le gouverneur du quatrième Etat le plus peuplé des Etats-Unis doit s'entretenir dans la journée avec Donald Trump. Lors de son point de presse quotidien, il a indiqué qu'il "dirait la vérité" sur la crise sanitaire au président américain et lui demanderait une aide fédérale pour accroître les capacités de dépistage de la population new-yorkaise.

"Nous n'avons jamais disposé de capacités de dépistage de l'ampleur qui est aujourd'hui nécessaire", a-t-il souligné.

Le gouverneur Cuomo a également indiqué qu'il adopterait une approche géographique pour ce qui est de la réouverture des entreprises et des écoles, notant que la situation différait d'une région à l'autre de l'Etat. (Maria Caspani et Jessica Resnick-Ault version française Henri-Pierre André)