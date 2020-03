Le coronavirus pèse sur la performance des caisses de pension

Zurich (awp) - Les caisses de pension suisses ne sont pas épargnées par les répercussions du coronavirus sur les marchés financiers. En février, les établissements suivis par UBS ont affiché une performance de -2,3%, après déduction des frais, relève mercredi un communiqué de la banque aux trois clés.

En janvier, cette performance s'était en revanche encore inscrite à 0,31% et pour l'ensemble de l'année 2019 à 11,1%.

La mauvaise performance est surtout due à l'effondrement des marchés des actions. Les obligations bénéficient de la baisse des taux et les placements alternatifs étaient également en territoire légèrement positif pour la plupart.

Le mois dernier, le meilleur résultat et le plus mauvais, respectivement de 0,71% et -5,18% , ont été engrangés à chaque fois par une petite caisse de pension.

Par groupe, les institutions gérant plus de 1 milliard de francs suisses ont dégagé la meilleure performance (-2,01%) tandis que les petites gérant moins de 300 millions de francs suisses sont en dernière position (-2,45%).

lk/ol