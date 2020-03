Le coronavirus plombe lourdement les attentes en mars (CS-CFA)

Zurich (awp) - La propagation du coronavirus assombrit fortement les attentes des analystes sondés par Credit Suisse. L'indicateur CS-CFA a chuté à son plus bas depuis le choc du franc en 2015. Les participants à l'enquête ont revu à la baisse leurs estimations de PIB et d'inflation à moyen terme en Suisse.

L'indicateur CS-CFA a reculé à -45,8 points en mars contre +7,7 points en février, relève mercredi l'établissement dans son communiqué mensuel. La majorité des sondés s'est prononcée avant les mesures de restrictions annoncées par le Conseil fédéral.

L'avancée du Covid-19 avait néanmoins déjà réduit à néant les attentes des analystes pour les six prochains mois, note le communiqué. Ils pensent que "l'impact de la pandémie sera durable sur la croissance à moyen terme en Suisse".

Les prévisions de PIB pour les trois à cinq prochaines années a chuté, depuis la dernière évaluation en décembre, de dix points de base à 1,2% par an. Plus que 38% des sondés, contre 50%, situent le taux de croissance entre 1 et 2%. Un taux de croissance annuel inférieur à 1% d'ici 2025 est plus réaliste, selon les interviewés.

L'inflation devrait ralentir, en raison de la chute du prix du pétrole et de la baisse de la consommation.

En tout, 80% des sondés tablent sur une hausse du chômage en Suisse. Ils s'attendent aussi à des effets négatifs sur les exportations, au vu des sombres perspectives concernant les grands partenaires que sont l'Allemagne et les Etats-Unis.

Les participants à l'enquête s'attendent par ailleurs à une baisse des taux d'intérêt à court et à long terme dans le monde.

L'étude a été menée entre le 9 et le 19 mars.

ck/jh