Le corps de l'ex-président angolais arrivera à Luanda samedi, selon le gouvernement.

Dos Santos, qui a quitté ses fonctions il y a cinq ans, est décédé le 8 juillet à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone, où il était soigné suite à une longue maladie.

Un juge espagnol a statué mercredi que le décès était de cause naturelle, excluant tout acte criminel, et a autorisé la libération et le rapatriement de son corps.

Les cabinets d'avocats Carmen Varela et Molins représentant la fille de dos Santos, Tchize dos Santos, avaient auparavant demandé avec succès une autopsie complète en invoquant de prétendues "circonstances suspectes" de sa mort, sans fournir de preuves, et avaient demandé que son corps soit enterré à Barcelone.

Tchize et ses avocats ont fait valoir que le souhait de dos Santos était d'être enterré à Barcelone plutôt que de voir son corps renvoyé en Angola pour des funérailles nationales, qui, selon eux, seront probablement utilisées par le successeur de dos Santos, Joao Lourenço, à des fins politiques.

Bien que trié sur le volet par dos Santos, Lourenço a rapidement pris des mesures pour enquêter sur les allégations de corruption de plusieurs milliards de dollars durant l'ère de l'ancien président, impliquant souvent la famille dos Santos.

Dos Santos n'a jamais répondu spécifiquement aux allégations selon lesquelles il aurait laissé la corruption devenir endémique.