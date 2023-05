Le corps législatif de Caroline du Nord, contrôlé par les républicains, a adopté jeudi un projet de loi limitant la plupart des avortements aux 12 premières semaines de grossesse, ce qui représente une forte baisse par rapport à la limite actuelle de 20 semaines de gestation.

Le Sénat de l'État a approuvé le projet de loi par 29 voix contre 20, le lendemain de l'adoption par la Chambre des représentants de l'État d'un projet de loi similaire.

La mesure est maintenant transmise au gouverneur démocrate Roy Cooper, qui a promis d'y opposer son veto. Mais les républicains disposent d'une supermajorité dans les deux chambres, grâce à un parlementaire anciennement démocrate qui a changé de parti en avril, et peuvent passer outre le veto de M. Cooper si tous les républicains le soutiennent.

Si le projet de loi est adopté, il gênera les femmes qui se rendent en Caroline du Nord pour avorter depuis les États conservateurs du Sud voisins qui ont interdit ou strictement limité la procédure après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l'an dernier l'arrêt Roe v. Wade de 1973 établissant le droit fédéral à l'avortement.

Les démocrates et les partisans du droit à l'avortement ont critiqué les partisans républicains du projet de loi pour l'avoir soumis au vote de la Chambre des représentants moins de 24 heures après l'avoir présenté tard dans la nuit de mardi à mercredi, empêchant ainsi l'analyse et le débat plus longs qui auraient normalement lieu autour de ce type de projet de loi.