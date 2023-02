Le coton australien passe la douane chinoise grâce aux paris sur la fin des sanctions.

Le coton australien est expédié vers un entrepôt sous douane à Qingdao et peut-être à un autre endroit, par la filiale australienne de China National Cotton Group Corporation, l'un des plus gros acheteurs de coton chinois appartenant à l'État, a déclaré à Reuters Tom Zheng, négociant de CNCGC Australie.

Si l'interdiction officieuse est levée, le coton pourra être vendu sur le lucratif marché intérieur chinois, a-t-il ajouté. Dans le cas contraire, les entreprises des zones franches peuvent utiliser le produit pour la réexportation.

"Ce n'est pas un pari complet car il y a une consommation en Chine dans les zones franches", a déclaré Zheng. "Nous espérons que la relation s'améliorera et que l'interdiction sera levée".

Un négociant qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat a déclaré que le coton australien entrait en Chine depuis des mois et que de petites expéditions avaient déjà passé la douane.

Autrefois le plus grand marché pour le coton australien, le commerce de 900 millions de dollars australiens (620,28 millions de dollars) s'est arrêté fin 2020 après que la Chine a imposé une série de restrictions officielles et officieuses qui ont également touché des produits de base comme le charbon et le bois.

La Chine a importé 20 000 tonnes de coton australien en 2022, contre 400 000 en 2019, selon les données des douanes chinoises.

Mais le dégel diplomatique consécutif à une rencontre entre le président Xi Jinping et le Premier ministre Anthony Albanese en novembre dernier a déjà permis de lever partiellement les restrictions commerciales sur le charbon.

Le directeur général de Cotton Australia, Adam Kay, a déclaré qu'il avait entendu dire que les marchands chinois concluaient des contrats à terme en mai pour le coton. Dans le cas où le commerce resterait bloqué, ils s'approvisionneraient ailleurs, a-t-il ajouté.

"Nous avons toujours des contacts avec des filateurs en Chine et ils aimeraient avoir à nouveau accès à notre coton de haute qualité", a-t-il déclaré.

(1 $ = 1,4510 dollars australiens)