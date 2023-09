Des acheteurs, dont une entreprise publique chinoise, stockent du coton australien dans des entrepôts chinois, en pariant sur la levée prochaine d'une interdiction d'importation qui dure depuis trois ans, à mesure que les relations diplomatiques et commerciales entre Pékin et Canberra s'assouplissent.

Les données des douanes chinoises montrent que 43 364 tonnes métriques de coton australien sont entrées dans des entrepôts sous douane en Chine au cours des sept premiers mois de cette année, soit plus du double de la totalité de l'année 2022.

Les mêmes données indiquent que 1 148 tonnes métriques supplémentaires ont été dédouanées. L'entreprise publique China National Cotton Group Corp fait partie des expéditeurs, selon un négociant qui a refusé d'être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à parler aux médias.

L'entreprise n'a pas pu être jointe pour un commentaire.

"Quelques personnes prennent un pari et envoient un peu de coton, mais il s'agit de grandes entreprises qui peuvent le détourner ailleurs si nécessaire ", a déclaré Adam Kay, directeur du groupe industriel Cotton Australia. Il a refusé de nommer les négociants qui expédient du coton en Chine.

La Chine représente généralement près d'un tiers du commerce australien, et les achats de coton font suite à un assouplissement progressif par la Chine des restrictions sur les produits australiens tels que le charbon et le vin, imposées en 2020 après que Canberra a demandé une enquête internationale sur les origines du COVID-19.

Les usines chinoises ont reçu l'ordre de cesser d'acheter du coton australien en octobre 2020.

Les échanges diplomatiques se sont intensifiés après l'élection par l'Australie du gouvernement travailliste du Premier ministre Antony Albanese en mai 2022, et depuis lors, la Chine a levé les droits de douane sur l'orge australienne et repris ses importations de charbon.

Le coton, le cuivre, le vin et le foin restent soumis à une forme de restriction, mais l'Australie a expédié 19 767 tonnes de coton d'une valeur d'environ 41 millions de dollars vers la Chine en juillet, le plus grand nombre depuis décembre 2019 et une augmentation par rapport aux mois précédents, montrent les données douanières australiennes de la base de données Comtrade des Nations Unies.

Entre fin 2020, lorsque les usines chinoises ont reçu l'instruction verbale de cesser d'acheter du coton australien, et ce mois de juillet, l'Australie a expédié environ 3 tonnes de coton vers la Chine chaque mois en moyenne, selon les données douanières.

"Les négociants à qui je parle continuent d'expédier du coton", a déclaré un négociant australien qui a refusé d'être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à parler aux médias.

"L'annonce par M. Albanese de son départ pour la Chine donne de l'espoir à tout le monde", a-t-il ajouté. M. Albanese a déclaré cette semaine qu'il avait l'intention de se rendre à Pékin cette année, la première visite d'un dirigeant australien depuis 2016.

Une production plus faible que prévu aux États-Unis pourrait également avoir stimulé la demande de coton australien, a déclaré Edward McGeogh, analyste chez Rabobank en Australie.

Certaines entreprises chinoises semblent également utiliser le coton australien pour répondre aux commandes des États-Unis, qui ont interdit le coton provenant de la région chinoise du Xinjiang (nord-ouest) en raison de préoccupations liées au travail forcé, a déclaré un autre négociant en coton australien qui a refusé d'être nommé car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

"De plus en plus de demandes émanent d'acheteurs chinois", a déclaré le négociant.