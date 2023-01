Le couronnement du roi Charles de Grande-Bretagne sera célébré par des fêtes de rue et des spectacles de lumières.

Charles, 74 ans, est devenu automatiquement roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth, en septembre dernier. La grande cérémonie de couronnement pour lui et son épouse Camilla aura lieu le samedi 6 mai.

Le couronnement, l'événement majeur de la famille royale pour 2023, a jusqu'à présent été éclipsé cette année par le mémoire révélateur du fils du monarque, le prince Harry, dans lequel il a porté des accusations contre le roi et d'autres membres de la famille.

En publiant les détails du couronnement, Buckingham Palace a déclaré que les Britanniques, qui ont déjà bénéficié d'un jour férié supplémentaire le 8 mai pour marquer l'occasion, pourront assister aux cérémonies et à un concert spécial, et voir les bâtiments emblématiques illuminés par des projections, des lasers et des drones.

"Leurs Majestés le Roi et la Reine Consort espèrent que le week-end du couronnement sera l'occasion de passer du temps et de faire la fête avec les amis, les familles et les communautés à travers le Royaume-Uni, les royaumes et le Commonwealth", a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué.

Charles est également roi et chef d'État de 14 autres royaumes, dont l'Australie, le Canada, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La cérémonie officielle aura lieu à l'abbaye de Westminster à Londres et suivra l'apparat traditionnel utilisé pour l'onction des monarques au cours des 1 000 dernières années.

Après des processions aller et retour, le roi et la reine consort apparaîtront ensuite au balcon du palais de Buckingham, accompagnés des membres de la famille royale.

Le palais de Buckingham n'a pas précisé de quels membres il s'agissait, alors que les spéculations vont bon train quant à savoir si Harry sera invité et, le cas échéant, s'il y assistera, compte tenu de ses récentes critiques acerbes et très médiatisées à l'égard de sa famille.

Le château de Windsor accueillera un concert de couronnement le dimanche 7 mai, qui comprendra un orchestre jouant des morceaux favoris avec certains des plus grands artistes du monde et une chorale spéciale de couronnement, avant que les bâtiments de la nation ne soient illuminés, a déclaré Buckingham Palace.

Il y aura un vote public pour les billets afin de permettre à plusieurs milliers de membres du public d'y assister.

Des fêtes de rue seront organisées le dimanche, les communautés et les voisins étant encouragés à se réunir pour partager de la nourriture.

Le lundi 8 mai, les gens seront encouragés à faire du bénévolat auprès d'organisations caritatives, de groupes confessionnels et communautaires pour rendre hommage au service public du Roi et essayer de créer un héritage de bénévolat.

"Leurs Majestés sont impatientes de marquer l'occasion avec le public tout au long de l'année 2023", a déclaré Buckingham Palace.