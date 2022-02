Le coût de la guerre

L'évolution de l'équation croissance-inflation est un dilemme pour les décideurs politiques, même si la Banque du Canada pourrait ne pas hésiter à relever ses taux d'intérêt.

Mais les événements pourraient aider l'homologue australienne de la BoC à justifier sa position résolument dovish, tandis que les chiffres de l'emploi américain et de l'inflation européenne fourniront du grain à moudre à la Fed et à la BCE avant leurs réunions de mars.

Voici votre semaine à venir sur les marchés avec Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York, Ahmad Ghaddar, Sujata Rao et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/PÉTROLE PLUS ÉLEVÉ MAIS PEUT-ÊTRE PAS DE L'OPEP

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper le Brent au-dessus de 105 dollars le baril, et l'administration Biden dit travailler avec ses alliés sur une libération combinée de pétrole supplémentaire des réserves stratégiques mondiales de brut.

Alors, le groupe des producteurs de l'OPEP+, qui se réunit mercredi, va-t-il revoir sa stratégie consistant à augmenter les objectifs de production de 400 000 barils par jour et fournir du brut supplémentaire ? En fait, la production de l'OPEP+ a toujours été inférieure aux objectifs, certains membres étant confrontés à des contraintes de capacité.

Avant l'attaque russe, le ministre du pétrole du Nigéria a déclaré que les discussions entre les États-Unis et l'Iran au sujet de son programme nucléaire pourraient ouvrir la voie à une augmentation des exportations de pétrole iranien, ce qui signifie que des fournitures supplémentaires de l'OPEP+ pourraient ne pas être nécessaires. nL1N2UY0J1]

Pendant ce temps, certains acheteurs de pétrole russe disent avoir du mal à obtenir des garanties auprès des banques occidentales ou à trouver des navires pour transporter le pétrole de l'un des plus grands producteurs du monde.



Le Brent dépasse les 100 dollars -



2/AUGMENTATION DES SALAIRES

Le mois de mars sera très important pour la politique monétaire mondiale, et le chiffre des emplois non agricoles aux États-Unis, publié vendredi, sera le dernier rapport de ce type que la Réserve fédérale verra avant sa réunion des 15 et 16 mars.

Avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, cette réunion devrait déboucher sur la première hausse des taux d'intérêt depuis fin 2018, comme l'a indiqué le président de la Fed, Jerome Powell. Mais les données sur l'emploi pourraient influencer les perspectives de la politique de la Fed à court terme.

Les enquêtes de Reuters prévoient que 381 000 emplois ont été créés en février, tandis que le salaire moyen a encore augmenté de 5,8 % en rythme annuel. Des chiffres bien supérieurs à ces prévisions pourraient raviver les attentes d'une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage, qui ont été réduites en raison de l'escalade de la crise ukrainienne, ce qui a provoqué de fortes chutes des marchés boursiers.

Les marchés tablent actuellement sur plus de 160 points de hausse des taux d'intérêt d'ici février prochain.

NFP -

3/UNE INFLATION PLUS ÉLEVÉE

Un économiste a qualifié le taux d'inflation de 5,1 % enregistré en janvier dans la zone euro de gifle pour la Banque centrale européenne. Un jour plus tard, la banque a semblé jeter l'éponge et concéder qu'une hausse des taux d'intérêt en 2022 était possible.

Avec la flambée des prix du pétrole et des denrées alimentaires due au conflit en Ukraine - ce pays et la Russie sont tous deux d'importants producteurs de céréales - il semble peu probable que l'inflation de 5,2 % prévue pour février et attendue mercredi soit un pic. L'inflation flash allemande, attendue un jour plus tôt, devrait également s'établir à 5,1 %.

Selon la Deutsche Bank, la hausse des coûts du pétrole pourrait porter l'inflation européenne à 5,7 % cette année, soit un point de pourcentage de plus que le scénario sans conflit. Mais l'impact correspondant sur le PIB mettra la BCE dans une situation difficile.

Inflation en euros -

4/TAUX D'INTÉRÊT PLUS ÉLEVÉS

Ukraine ou pas, certaines banques centrales ne peuvent pas retarder le resserrement de leur politique. Mercredi, la Banque du Canada semble presque certaine de relever les taux d'intérêt de 25 points de base, ce qui constituerait sa première hausse de taux en plus de trois ans.

Avec une inflation au plus haut depuis 30 ans, les marchés tablent sur un peu moins de six hausses de taux cette année.

Les économistes n'excluent pas une hausse de 50 points de base en mars. L'inflation est bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque du Canada et se situe au-dessus de sa fourchette de contrôle de 1 à 3 % depuis 10 mois consécutifs. Il convient de noter l'avertissement récent du sous-gouverneur Timothy Lane selon lequel la BdC serait " agile " et potentiellement " énergique " dans sa lutte contre l'inflation.

La Banque du Canada se prépare à relever ses taux - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpomzwoepd/BOC.PNG

5/MAIS PAS ENCORE PLUS HAUT AUX ÉTATS-UNIS

La crise ukrainienne pourrait donner à la Reserve Bank of Australia, l'une des banques centrales les plus dovish du monde, des raisons supplémentaires de ne pas bouger.

Alors que le gouverneur Philip Lowe s'est disputé avec les marchés au sujet de l'évolution des taux cette année, la réunion de mardi de la RBA ne devrait pas modifier son taux record de 0,1 %.

Les traders estiment qu'un choc inflationniste obligera à une hausse des taux d'ici le troisième trimestre. Bien que M. Lowe ait admis qu'un mouvement cette année est "plausible", il continue de prôner la patience.

Et il peut s'appuyer sur la récente décision de la Nouvelle-Zélande de renoncer à une hausse des taux d'un demi-point en faveur d'une hausse plus modeste de 25 points de base.

Policy patience -