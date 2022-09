Le coût de la réalisation des objectifs de durabilité de l'ONU s'élève à 176 000 milliards de dollars - rapport

Le déficit de financement des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, une série d'objectifs pour 2030 soutenus par tous les États membres, a encore augmenté au cours de cette période, de 35 %, pour atteindre 135 000 milliards de dollars, selon le rapport de l'initiative Force for Good (FFGI).

Stimulée en partie par un sous-financement historique et un délai de plus en plus court, cette hausse a également été alimentée par une inflation galopante et par l'augmentation des coûts associés à l'atteinte d'émissions nettes de carbone nulles, selon le rapport.

Les pressions économiques croissantes au cours de la période ont vu les progrès de plusieurs ODD se détériorer, avec 100 millions de personnes de plus dans l'extrême pauvreté et 210 millions de plus confrontées à l'insécurité alimentaire, ajoute le rapport.

Alors que le monde disposait d'environ 450 000 milliards de dollars de richesses plus liquides pour aider à résoudre les problèmes, une grande partie était détenue dans des fonds de pension et autres investissements avec un besoin de se concentrer sur les rendements que de nombreuses institutions n'associaient pas aux ODD.

"Notre défi est que les ODD sont perçus comme une cause louable mais pas vraiment comme une affaire commerciale qui peut donner un réel rendement aux clients de ces institutions", a déclaré à Reuters Ketan Patel, fondateur de la FFGI, qui travaille avec des groupes financiers pour aider à stimuler le développement durable.

S'il est important que les clients poussent les institutions et les entreprises dans lesquelles elles investissent à se concentrer sur les ODD, les institutions doivent également voir les opportunités, a-t-il ajouté.

Celles-ci comprennent la création de logements abordables pour les 2,4 milliards d'habitants des villes estimés d'ici 2050 ; le financement du secteur florissant des technologies de l'éducation et l'aide ainsi apportée aux 260 millions d'enfants actuellement non scolarisés ; et le déploiement de la banque numérique pour aider les 67% du monde qui ne sont pas bancarisés.

"Il peut être rentable de servir ces clients, et nous devrions le faire", a déclaré M. Patel.