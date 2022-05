Le coût de la vie en ligne de mire alors que la course électorale en Australie touche à sa fin

M. Morrison et le leader de l'opposition travailliste Anthony Albanese ont ciblé les sièges marginaux dans les dernières 48 heures de la campagne de six semaines, alors que les données montraient que la croissance des salaires était supérieure à l'inflation et que le taux de chômage n'avait jamais été aussi bas.

Un sondage d'opinion Ipsos publié par l'Australian Financial Review montre que les travaillistes devancent la coalition libérale-nationale de Morrison, au pouvoir, de 53 % à 47 % sur la base d'une préférence de deux partis, où les votes sont classés par préférence et distribués aux deux candidats les mieux placés.

Le vote primaire des travaillistes s'est réduit à 36% contre 35% pour la coalition, les partis mineurs et les indépendants attirant près d'un tiers des électeurs, ce qui soulève la perspective d'un gouvernement minoritaire.

Morrison, dans un blitz d'interviews médiatiques vendredi matin, a déclaré qu'il pouvait encore gagner, et a souligné ses compétences économiques.

"Ce que j'ai démontré au cours de ces trois dernières années - tout le monde n'a pas été d'accord avec moi... et tout le monde ne m'aime pas - mais là n'est pas la question. La question est de savoir qui peut gérer les finances de la nation pour maintenir une pression à la baisse sur la hausse des taux d'intérêt, une pression à la baisse sur le coût de la vie", a-t-il déclaré sur ABC News Breakfast, avant de faire campagne en Australie occidentale.

Vendredi matin, M. Albanese a fait campagne avec l'ancien Premier ministre travailliste Julia Gillard dans la capitale de l'Australie du Sud, Adélaïde.

En 2010, après que les élections aient donné lieu à un parlement sans majorité, Mme Gillard n'a formé le gouvernement qu'après de longues négociations avec les indépendants et les partis mineurs.

Dans les sièges clés des libéraux, la plus grande menace est une vague de candidats indépendants, principalement des femmes, qui font campagne pour une action sur le changement climatique après certaines des pires inondations et incendies à frapper l'Australie.

Un autre défi pour les principaux partis est un blitz publicitaire de 40 millions de dollars australiens par le parti United Australia du milliardaire Clive Palmer, qui présente des candidats au niveau national.

Antony Green, analyste électoral de l'ABC, a déclaré que contrairement aux élections précédentes, le blitz publicitaire de Palmer n'avait pas attaqué le parti travailliste, ce qui pourrait avoir un impact sur les flux de préférences et le résultat.

Les règles électorales ont été modifiées vendredi pour permettre à tous les électeurs testés positifs au COVID-19 de voter par téléphone, supprimant ainsi la date limite du mercredi.

Plus de 6,5 millions de votes préélectoraux ou postaux ont déjà été exprimés sur les 17 millions d'électeurs éligibles dans le système de vote obligatoire de l'Australie.

BATAILLES SUR LE COÛT DE LA VIE

M. Morrison s'est engagé à devenir "inclusif et à amener plus de gens avec nous" s'il est réélu, après que les sondages aient montré que sa personnalité pourrait être un obstacle pour le vote libéral, en particulier pour les femmes.

Le gouvernement a également joué sur ses références pour soutenir l'économie à travers la pandémie de COVID-19, en mettant en avant les données de jeudi montrant que le taux de chômage en Australie est tombé à 3,9% en avril, le plus bas en 48 ans.

Les travaillistes ont déclaré que les entreprises avaient eu du mal à trouver des travailleurs après la fermeture des frontières australiennes et ont mis en avant d'autres données montrant que les salaires n'avaient augmenté que de 2,4 %, le taux le plus bas depuis 1998. Il souhaite augmenter le salaire minimum pour suivre le rythme de l'inflation de 5,1 %.

M. Albanese a déclaré que ces données montraient "à quel point les familles se trouvent dans une situation difficile en Australie".

"Elles se disent : comment vais-je payer mes factures ? Comment vais-je payer mon loyer ? Comment puis-je me permettre d'acheter de la nourriture et les éléments essentiels de la vie ?" a-t-il déclaré aux journalistes à Sydney jeudi.

Morrison a commencé la campagne en mettant en avant sa position belliciste sur la Chine comme un atout électoral, mais il a été accusé par les travaillistes de rendre l'Australie "moins sûre" après que la Chine ait conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon voisines.

Les travaillistes ont promis d'être cohérents sur la politique chinoise. M. Albanese a déclaré qu'en cas de victoire samedi, il avait l'intention de se rendre à Tokyo pour une réunion du groupe de sécurité quadrilatéral composé des États-Unis, du Japon et de l'Inde, prévue juste trois jours plus tard.