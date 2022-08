Le coût du service de la dette du Nigeria atteindra 15 milliards de dollars l'année prochaine

Le gouvernement du président Muhammadu Buhari a emprunté massivement pour financer des projets d'investissement, notamment des routes, des chemins de fer et des ponts, affirmant que cela stimulera la croissance économique.

Une "circulaire d'appel budgétaire" destinée à guider les ministères fédéraux dans la planification du budget de l'année prochaine a montré que 3,3 trillions de naira seraient consacrés au service de la dette locale, 1,814 trillions à la dette extérieure, et le solde au financement des emprunts de la banque centrale et au remboursement des prêts arrivant à échéance.

En dépensant davantage pour le service de la dette, la plus grande économie d'Afrique laisse moins d'argent pour la santé et l'éducation. Selon la proposition de budget, les ministères fédéraux de la santé et de l'éducation se verront allouer un montant combiné de 154 milliards de naira (369 millions de dollars) l'année prochaine.

Au cours des quatre premiers mois de cette année, le Nigeria a dépensé 4,7 milliards de dollars pour le service de sa dette, un montant supérieur aux recettes publiques.

Selon les analystes, le Nigeria ne génère pas suffisamment de revenus, alors que ses dépenses ne cessent d'augmenter, ce qui signifie que ce pays de plus de 200 millions d'habitants devra continuer à emprunter pour rembourser sa dette.

$1 = 417.47