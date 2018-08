Le crash d'un avion dans les Alpes suisses fait 20 morts

(Actualisé avec conférence de presse, détails)

FLIMS, Suisse, 5 août (Reuters) - Le crash d'un avion de collection de la compagnie JU-Air samedi après-midi contre le versant ouest du Piz Segnas, une montagne dans les Alpes suisses, a fait 20 morts, a annoncé dimanche la police du canton des Grisons.

Dix-sept ressortissants suisses et une famille de trois Autrichiens se trouvaient à bord de l'appareil, un trimoteur Junker JU52 HB-HOT de la compagnie JU-Air, construit dans les années 1930 et qui effectue désormais des vols touristiques ou charters.

L'avion avait décollé samedi après-midi à 17h00 (15h00 GMT) de Locarno, à la frontière sud de la Suisse, en direction de Dübendorf, dans le canton de Zurich.

"Hier (samedi) fut la pire journée en 36 ans d'histoire pour JU-Air", a dit en conférence presse dimanche le directeur général de la compagnie, Kurt Waldmeier.

La police a déclaré dimanche qu'elle n'avait reçu aucun appel de détresse et n'avait pas encore déterminé les causes de l'incident.

Les enquêtes médico-légales, qui seront compliquées en raison de l'absence de "boîte noire" à bord de l'appareil, pourraient prendre plusieurs jours.

"On peut affirmer avec certitude que l'appareil s'est écrasé verticalement à pleine vitesse", a expliqué Daniel Knecht, qui dirige le département d'aviation du Bureau suisse d'enquête de la sécurité des transports.

C'est la première fois que le Junker JU52 HB-HOT a un accident faisant des morts et des victimes, rappelle Kurt Waldmeier, qui précise que la dernière maintenance de l'appareil a été effectuée en juillet.

Les vols de la compagnie JU-Air sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Sur le site internet de JU-Air, on peut lire: "Les équipes de JU-Air expriment leur profonde tristesse et adressent leurs pensées aux passagers, aux membres d'équipage, aux familles et aux amis des victimes". (Brenna Hughes Neghaiwi et Arnd Wiegmann; Arthur Connan pour le service français)