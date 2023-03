La chute des valeurs bancaires a entraîné une baisse des marchés asiatiques vendredi, tandis que les obligations se sont redressées et que les attentes en matière de hausse des taux d'intérêt américains ont été réduites après qu'une levée de fonds surprise d'un créancier de la Silicon Valley ait fait naître des craintes de tensions plus larges dans le système bancaire.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1,3 % pour atteindre son plus bas niveau en deux mois, les banques et les valeurs technologiques de Hong Kong étant en tête des pertes, tandis que les contrats à terme de Londres et d'Europe ont chacun baissé de plus de 1 %.

Le Nikkei japonais a perdu 1,3 % et les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,4 % dans les premiers échanges, après que l'indice au comptant a baissé de 1,8 % et est passé sous sa moyenne mobile de 200 jours.

Le dollar américain a augmenté et les bons du Trésor à court terme ont prolongé les gains importants de la nuit - conduisant les rendements à deux ans à baisser encore de neuf points de base à 4,8068%. [US/]

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux se sont également fortement redressés, ramenant le pic des taux américains de plus de 5,6 % à un peu moins de 5,5 %, et évaluant à environ 50 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base de la Fed ce mois-ci, contre plus de 70 % un jour plus tôt.

Ces mesures font suite à l'annonce par SVB Financial Group, la société mère du créancier Silicon Valley Bank, d'une "consommation de trésorerie" plus importante que prévu de la part des clients, d'une baisse des dépôts et d'une augmentation des coûts du capital. Il a annoncé une vente d'actions quelques heures après que le créancier axé sur les cryptomonnaies, Silvergate, ait déclaré qu'il fermait ses portes.

Les actions de SVB ont continué à chuter après la clôture de la séance et ont perdu environ 70 % de leur valeur en 24 heures. Les actions des titans ont été entraînées dans leur chute, J.P. Morgan Chase & Co perdant 5,4 %, Citigroup reculant de 4,1 % et les grands créanciers d'Asie et d'Australie sur le toboggan - bien que dans une moindre mesure - vendredi matin.

"Il y a des spéculations sur l'existence de problèmes plus larges au sein du système bancaire américain, ou sur ce potentiel, et cela a provoqué une révision de la politique de la Fed", a déclaré Rob Carnell, économiste d'ING à Singapour.

"L'idée est que si les mesures prises par la Fed sont à l'origine de cette détresse, alors peut-être qu'elle n'en fera plus autant", a-t-il ajouté.

"Mais il s'agit d'un mouvement important sur la base de ce qui semble être une spéculation assez folle... ce qui montre à quel point les marchés sont nerveux en ce moment, et cela s'est répercuté sur tous les autres marchés".

Pour ajouter à la nervosité, les traders étaient préoccupés par la réunion de la Banque du Japon (BOJ) vendredi - la dernière réunion du gouverneur Haruhiko Kuroda - et par les données sur l'emploi américain attendues plus tard dans la journée, qui sont susceptibles de donner le ton pour les perspectives des taux d'intérêt américains.

EMPLOI, BOJ

La BOJ devrait maintenir des taux d'intérêt très bas et s'abstenir d'apporter des changements majeurs à sa politique de contrôle des rendements, ce qui laisse des options ouvertes avant la transition de la direction en avril.

Cependant, depuis que l'inflation japonaise, longtemps latente, a pris de l'ampleur, et suite à l'assouplissement surprise du plafond des rendements à 10 ans en décembre, les spéculations sur des changements sont nombreuses et font grimper en flèche les indicateurs de volatilité dollar/yen. Le yen a légèrement augmenté à 135,86 avant l'annonce de la politique de la BOJ.

Les contrats à terme sur les obligations d'État japonaises à dix ans ont suivi la hausse des obligations mondiales dans les échanges du matin et les obligations de trésorerie à dix ans ont rapporté 0,495%, juste en dessous du plafond de 0,5%. [JP/]

Ailleurs, les demandes d'allocations chômage étonnamment élevées aux Etats-Unis ont proposé une entrée faible pour les données plus larges de l'emploi américain prévues plus tard vendredi, mettant une certaine pression sur les gains récents du dollar. [FRX/]

Les chiffres sont un baromètre crucial de la santé du marché du travail américain et de l'orientation des taux d'intérêt après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait averti que les taux pourraient augmenter davantage et plus rapidement si les données montrent que cela est nécessaire pour maîtriser l'inflation.

L'euro a maintenu des gains modestes au cours de la nuit à 1,0594 $.

Le bitcoin a subi des pertes juste au-dessus du niveau psychologique de 20 000 dollars, les retombées de la disparition de Silvergate pesant sur l'humeur générale des actifs numériques.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont été maintenus à 81,55 dollars le baril et l'or à 1 831 dollars l'once.