Le créancier de crypto BlockFi se place sous la protection du chapitre 11.

Dans un dépôt au tribunal, BlockFi, basé dans le New Jersey, a déclaré qu'il devait de l'argent à plus de 100 000 créanciers. Elle a cité la bourse de crypto-monnaies FTX comme son deuxième plus grand créancier, avec 275 millions de dollars dus sur un prêt accordé plus tôt cette année.

COMMENTAIRES :

MARTHA REYES-HULME, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, BEQUANT, LONDRES

"La faillite de BlockFi est un triste chapitre de la courte histoire de notre industrie qui a forcé les participants à être plus attentifs à la gestion des risques, au risque de contrepartie et à la gouvernance. Nos clients ont toujours utilisé la diversification pour minimiser le risque de change, mais maintenant nous voyons beaucoup d'entre eux se retirer à court terme et chercher de meilleures solutions, en particulier autour de la garde, pour protéger leurs actifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. En fin de compte, ce sera mieux pour tout le monde. Nous constatons toujours un intérêt à embarquer, même en ces temps difficiles, ce qui est rassurant, ainsi que l'intérêt des institutions traditionnelles qui ont assisté à notre conférence la semaine dernière."

MONSUR HUSSAIN, DIRECTEUR PRINCIPAL, FITCH RATINGS, LONDRES

"La restructuration de BlockFi en vertu du chapitre 11 souligne les risques importants de contagion des actifs associés à l'écosystème cryptographique et, potentiellement, les processus de gestion des risques déficients. Les processus de restructuration peuvent être notoirement longs - les créanciers de Mt Gox se rapprochent seulement d'être payés huit ans après l'échec de l'opération."

MARK CONNORS, 3iQ DIGITAL ASSET MANAGEMENT, TORONTO

"Pendant une période de dénouement et de consolidation, ce que nous sommes, les stratégies à effet de levier sont plus à risque. Nous essayons de séparer le bon grain de l'ivraie ici, et je ne pense pas que beaucoup de gens aient été surpris par le dépôt de BlockFi... BlockFi a reçu un prêt de 250 millions de dollars au deuxième trimestre, de FTX - probablement dans son propre intérêt pour aider à maintenir à flot Alameda, surendettée. Donc, l'action d'aujourd'hui n'était pas inattendue."

"L'investissement institutionnel est au point mort en ce moment dans le sillage de cette affaire. La première évaluation sera : qu'est-ce qui a échoué ? Nous pensons que ce sont les entités centralisées non réglementées. Les institutions vont donc revenir en arrière et se demander si elles ont investi dans les mauvaises personnes au stade du capital-risque. Je pense que ce sera un grand oui. Cela signifie-t-il que le bitcoin et l'Ethereum, les deux principaux protocoles qui représentent environ 60 % de l'espace des actifs numériques, sont défectueux ? Aucun investisseur institutionnel ne peut dire que ces protocoles ont échoué ou qu'ils ne sont plus aussi prometteurs qu'avant l'échec de FTX. Il y a donc des institutions qui restent intéressées, mais les régulateurs doivent définir l'état des lieux que les institutions doivent suivre."

"Il y a des modèles de prêt (crypto) qui ont du sens. Les modèles de finance décentralisée ont utilisé une collatéralisation appropriée et ils sont intacts. Certains modèles centralisés ne l'ont pas fait. Je pense que vous voyez les modèles avec les poumons faibles échouer en premier. Si une entreprise vous donne un rendement de 18 %, vous avez intérêt à savoir très bien d'où vient ce rendement."

"FTX US, est je pense le deuxième plus grand créancier de BlockFi. Mais la question est de savoir si cela était libellé dans le jeton FTT ou en espèces. Dans d'autres faillites, vous auriez des biens matériels ou des dollars américains ... nous ne savons pas s'ils ont prêté (FTT) à BlockFi mais nous posons ces questions pour une bonne raison."

CONOR RYDER, ANALYSTE DE RECHERCHE, KAIKO, DUBLIN

"Le dépôt de BlockFi est le dernier d'une série d'événements de contagion après FTX, et sans doute la poursuite des retombées de Celsius/Three Arrows Capital l'été dernier. C'était encore un autre exemple de gestion des risques négligée lorsque les prix montaient, alors que l'hiver crypto frappe ceux qui ont pris le plus de risque de contrepartie sont exposés."

"Du point de vue des clients, cela rappelle une fois de plus qu'il faut être sceptique à l'égard de tous les produits de rendement en crypto proposés, en particulier ceux qui semblent trop beaux pour être vrais. Cela devrait être le plus grand drapeau rouge maintenant qu'une entreprise prend un risque supplémentaire avec vos actifs."