Le créancier de crypto Genesis fait l'objet d'une enquête des autorités de réglementation - Barron's

Bien qu'il ne serve pas directement les investisseurs individuels, Genesis soutient des produits proposés par des sociétés de crypto-monnaies telles que Circle Internet Financial, l'opérateur principal de l'une des plus grandes pièces stables, USD Coin, et par Gemini. Ces produits versent un rendement aux clients qui déposent certaines cryptomonnaies sur les plateformes.

L'enquête examinera la connexion de Genesis à ces investisseurs particuliers, et si elle ou d'autres participants de l'industrie ont pu violer les lois sur les valeurs mobilières, ajoute le rapport.

Genesis et la Commission des valeurs mobilières de l'Alabama n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur le rapport.

À la suite de l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX, Genesis a suspendu les rachats des clients dans un effet de contagion citant des "demandes de retrait anormales" qui dépassaient ses liquidités.

Plus tôt cette semaine, le New York Times a rapporté que Genesis a embauché la banque d'investissement Moelis & Company pour servir de conseiller en restructuration de l'entreprise alors qu'elle explore des options, y compris une faillite potentielle.

Plusieurs entreprises de crypto ont été en proie à des inquiétudes de contagion à partir des retombées de l'effondrement de FTX, beaucoup comptant leur exposition en millions à l'échange en difficulté.