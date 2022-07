Le créancier de crypto-monnaies Celsius défend ses plans de minage de bitcoins alors que la faillite démarre.

La société Celsius, basée dans le New Jersey, a reçu l'autorisation du juge américain des faillites Martin Glenn de dépenser 3,7 millions de dollars en frais de construction d'une nouvelle installation de minage de bitcoins et 1,5 million de dollars en droits de douane et taxes sur les appareils de minage de bitcoins importés.

Patrick Nash, un avocat de Celsius, a déclaré à M. Glenn que le minage de bitcoins pourrait permettre à la société, qui a interrompu d'autres opérations commerciales comme ses prêts de cryptomonnaies, de rembourser les clients dont les actifs ont été gelés dans les semaines précédant son dépôt de bilan.

"Dans un monde où le marché des crypto-monnaies rebondit, l'activité minière a le potentiel d'être assez précieuse", a déclaré M. Nash.

Celsius s'est placée sous la protection du chapitre 11 le 13 juillet, affichant un déficit de 1,19 milliard de dollars dans son bilan. Le modèle d'affaires des créanciers de crypto-monnaies a fait l'objet d'un examen minutieux à la suite d'une forte liquidation du marché des crypto-monnaies, stimulée par l'effondrement des principaux jetons terraUSD et luna en mai.

Les actifs de Celsius se sont réduits au milieu de l'extrême volatilité, et son gel des comptes clients était une tentative d'endiguer les pertes et de stabiliser son activité, a déclaré Nash.

Celsius espère que l'effort d'extraction l'aidera à réparer ses relations avec ses clients, dont certains ont envoyé des menaces et des courriers haineux à certains employés de la société dans les semaines précédant la demande de protection en vertu du chapitre 11.

Mais un groupe d'investisseurs en actions a annoncé une possible lutte pour le contrôle des opérations de minage de bitcoins. Dennis Dunne, l'avocat des investisseurs, a déclaré qu'ils pourraient faire valoir que les pièces nouvellement extraites devraient être considérées comme la propriété de la filiale britannique qui a levé les fonds pour l'opération minière, plutôt que d'être distribuées au profit de tous les créanciers de Celsius.

Les clients pourraient également s'opposer aux dépenses de Celsius pour des fournisseurs de minage de bitcoins à un moment où leur propre redressement est incertain, a déclaré l'organisme de surveillance des faillites du ministère américain de la Justice.