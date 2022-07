Le créancier de crypto-monnaies Celsius dépose le bilan.

Le créancier de crypto-monnaies Celsius Network a déclaré mercredi qu'il avait déposé son bilan, devenant ainsi la dernière victime de la chute spectaculaire des prix qui a secoué le secteur des cryptomonnaies.

La société américaine a déclaré qu'elle disposait de 167 millions de dollars de liquidités, ce qui lui permettra de soutenir certaines opérations pendant le processus de restructuration.

Celsius ne demande pas l'autorisation d'autoriser les retraits des clients pour le moment, a indiqué la société dans un communiqué, ajoutant qu'elle a déposé une série de requêtes habituelles auprès du tribunal pour lui permettre de poursuivre ses activités dans le cours normal des choses.

Les prêts de cryptomonnaies ont dégringolé ces derniers mois à la suite de l'effondrement des prix des cryptomonnaies et de l'effondrement des principaux tokens TerraUSD en mai.

Celsius avait mis en pause les retraits et les transferts entre comptes le mois dernier, accusant les conditions extrêmes du marché. Les régulateurs des valeurs mobilières des États du New Jersey, du Texas et de Washington étaient intervenus pour enquêter sur la décision du créancier de crypto-monnaies.