Le créancier de crypto-monnaies Genesis dit à ses clients qu'il s'efforce de préserver leurs actifs.

La branche de prêt de Genesis, Genesis Global Capital, a gelé les retraits des clients le 16 novembre, invoquant une "dislocation sans précédent du marché" suite à l'effondrement de la principale bourse de crypto-monnaie FTX.

Genesis, propriété de la société de capital-risque Digital Currency Group (DCG), a déclaré la semaine dernière qu'elle cherchait à éviter un dépôt de bilan.

"Travaillant en consultation avec des conseillers très expérimentés et en étroite collaboration avec notre propriétaire, DCG, nous évaluons la voie la plus efficace pour préserver les actifs des clients, renforcer nos liquidités et, en fin de compte, faire avancer notre entreprise", a déclaré Genesis dans la lettre.

"Nous prévoyons qu'il faudra des semaines supplémentaires plutôt que des jours pour que nous arrivions à une voie à suivre."

Toutes les autres parties de l'activité de Genesis sont "pleinement opérationnelles", a-t-elle ajouté.

Les créanciers de crypto, les banques de facto du monde de la cryptomonnaie, ont connu un boom pendant la pandémie, attirant les clients de détail avec des taux à deux chiffres en échange de leurs dépôts de cryptomonnaies.

Genesis avait près de 3 milliards de dollars de prêts actifs totaux à la fin du troisième trimestre, selon son site Web. L'année dernière, Genesis a accordé 130,6 milliards de dollars de prêts en crypto-monnaies et négocié 116,5 milliards de dollars d'actifs.

Genesis et Digital Currency Group doivent 900 millions de dollars aux clients de la bourse de cryptomonnaies Gemini des jumeaux Winklevoss, a rapporté le Financial Times samedi.

Gemini a déclaré dans une déclaration sur son site Web le 16 novembre qu'elle s'était associée à Genesis pour son programme "Earn" générateur de rendement, laissant les clients de ce produit dans l'impossibilité de racheter leurs fonds lorsque Genesis a gelé les retraits.