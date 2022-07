Le créancier de crypto-monnaies Voyager Digital dépose le bilan.

La récente dégringolade des marchés de la crypto-monnaie a dévasté certains créanciers.

En juin, Celsius, basé dans le New Jersey, a gelé les retraits et a depuis engagé des conseillers sur un éventuel dépôt de bilan. Ce mois-ci, Voyager a gelé les retraits, tout comme un autre créancier, Vauld de Singapour.

La semaine dernière, Voyager a déclaré avoir émis un avis de défaut au fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital pour ne pas avoir effectué les paiements d'un prêt cryptographique totalisant plus de 650 millions de dollars.

Le fonds spéculatif a déposé son bilan plus tard cette semaine-là, devenant l'un des investisseurs les plus médiatisés touchés par la chute des prix des crypto-monnaies. Reuters a rapporté la semaine dernière que 3AC est maintenant en cours de liquidation.

Dans une déclaration, le PDG de Voyager, Stephen Ehrlich, a déclaré : "La volatilité et la contagion prolongées sur les marchés des crypto-monnaies au cours des derniers mois, et le défaut de paiement de Three Arrows Capital sur un prêt de la filiale de la société, Voyager Digital, LLC, nous obligent à prendre des mesures délibérées et décisives maintenant."

Dans son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11, Voyager a estimé qu'elle avait quelque part entre 1 et 10 milliards de dollars d'actifs, et des passifs de la même valeur.