Le créancier de crypto-monnaies Voyager Digital obtient l'autorisation de restituer 270 millions de dollars à ses clients - WSJ

Le juge Michael Wiles, qui supervise la faillite de Voyager, a décidé que la société a fourni "une base suffisante" pour soutenir son affirmation selon laquelle les clients devraient être autorisés à accéder au compte de dépôt détenu à la Metropolitan Commercial Bank, a déclaré le Journal. (https://on.wsj.com/3SpvW09)

La société n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Voyager, l'une des nombreuses entreprises à se débattre dans le sillage de la vaste tourmente du marché des crypto-monnaies, a déposé une demande de chapitre 11 le mois dernier.

Dans son dépôt de bilan, Voyager a estimé qu'elle avait plus de 100 000 créanciers et entre 1 et 10 milliards de dollars d'actifs, ainsi que des passifs de la même valeur.

La semaine dernière, la Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) ont ordonné à la société de cesser et de s'abstenir de faire des déclarations "fausses et trompeuses" selon lesquelles les fonds de ses clients étaient protégés par le gouvernement.

Les régulateurs ont déclaré que la société avait juste un compte de dépôt à la Metropolitan Commercial Bank, et que les clients investissant via sa plateforme n'avaient aucune assurance FDIC.

Les créanciers de crypto-monnaies comme Voyager ont connu un boom pendant la pandémie de COVID-19, attirant les déposants avec des taux d'intérêt élevés et un accès facile à des prêts rarement proposés par les banques traditionnelles. Cependant, la récente dégringolade des marchés cryptographiques - déclenchée par la chute de deux tokens majeurs en mai - a fait mal aux créanciers.