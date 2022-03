Le créancier kenyan I&M envisage une expansion en Ethiopie, en Zambie et en RDC.

Les créanciers de la plus grande économie d'Afrique de l'Est s'efforcent de couvrir de nouveaux marchés, afin d'aider leurs clients à commercer plus efficacement dans la région et de stimuler leur propre croissance.

"Nous sommes intéressés par l'expansion de nos activités parce que c'est là que se trouvent nos clients, et nous voulons suivre nos clients et leur proposer une offre régionale complète", a déclaré Chris Low, directeur régional d'I&M, dans une interview accordée jeudi à Reuters.

L'Éthiopie est toujours fermée aux banques étrangères, a-t-il dit, mais on s'attend à ce qu'elle soit finalement ouverte.

I&M utilisera les liquidités générées en interne pour financer les acquisitions potentielles, a déclaré Low, ajoutant qu'elle disposait également de lignes de financement auprès d'autres institutions, notamment la Société financière internationale, la branche privée de la Banque mondiale.

"Nous avons tendance à avoir une politique de distribution de dividendes prudente. Nous distribuons rarement plus d'environ 30%, donc pour les ressources internes, nous sommes en position de force lorsque des fonds sont nécessaires", a-t-il déclaré.

Le créancier, qui opère déjà au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie et à l'île Maurice, préfère les acquisitions sur de nouveaux marchés, car les opérations sur site vierge sont plus difficiles à mettre à l'échelle, a déclaré M. Low, mais il a averti que les cibles potentielles doivent être bien adaptées.

Il ne s'agit pas simplement de "sortir et de planter un drapeau", il faut que cela soit perçu comme une valeur réelle car, en fin de compte, l'intégration n'est pas une chose facile à réaliser", a déclaré Low.

I&M, qui a commencé comme une banque communautaire en 1974, s'est hissée au premier rang des banques en se concentrant sur les entreprises clientes, qui représentent environ trois quarts des prêts.

Mais elle souhaite maintenant réduire la part des prêts aux entreprises en ciblant les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 15 à 20 % du portefeuille de prêts, a déclaré M. Low.

"Nous souhaitons un bien meilleur équilibre car nous considérons le segment des PME comme le moteur de l'économie", a-t-il déclaré.