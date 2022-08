Le créancier sud-africain Nedbank enregistre un bond de 26 % de son bénéfice intérimaire.

Le bénéfice global par action, principale mesure des bénéfices des entreprises en Afrique du Sud, s'est établi à 1 370 cents sud-africains (0,8258 $) pour le semestre clos le 30 juin, contre 1 084 cents un an plus tôt. La banque a annoncé un dividende intérimaire de 783 cents par action.

Les créanciers sud-africains ont rebondi plus tôt que prévu depuis les planchers de COVID-19, mais on s'attend à ce qu'ils fassent la part des choses entre un chômage local élevé aggravé par une inflation croissante et un régime de taux d'intérêt plus élevé, ce qui est positif pour les banques.

Nedbank, qui a enregistré un bond de 11 % de son chiffre d'affaires, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation culmine au troisième trimestre à environ 7,8 % et qu'elle était en bonne voie pour dépasser ses chiffres de bénéfices de 2019 d'ici fin 2022.

(1 $ = 16,5904 rands)