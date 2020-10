Le créateur du logiciel McAfee emprisonné en Espagne, selon certaines sources

Le fondateur du logiciel McAfee a été arrêté samedi alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Istanbul avec un passeport britannique, a indiqué une source de la police espagnole. Une source judiciaire a déclaré que McAfee a ensuite été présenté à un juge de la haute cour par le biais d'un appel vidéo et envoyé en prison sans caution où il attendra l'exécution du processus d'extradition.

Une troisième source, du département de la justice de la région de Catalogne, a déclaré qu'il se trouvait dans la prison Brians 1, ouverte en 1991 dans une zone industrielle à 45 minutes en voiture de Barcelone. Certains hommes politiques locaux y ont été emprisonnés pour corruption. Après son arrestation, le compte officiel Instagram de McAfee a publié un message "Free McAfee" avec une photo de lui. La personne qui gère le compte n'a pas renvoyé de message demandant un commentaire. Aucun autre représentant n'a pu être contacté immédiatement lundi.

Les procureurs fédéraux américains accusent John McAfee de fraude fiscale et d'omission délibérée de déclaration d'impôts. Cette décision est intervenue peu après que la Securities and Exchange Commission a révélé qu'elle avait engagé des poursuites civiles contre M. McAfee, alléguant qu'il avait gagnée plus de 23,1 millions de dollars non déclarées à la suite de recommandations fausses et trompeuses sur des cryptomonnaies. Il aurait gagné des millions de dollars grâce à la promotion de cryptomonnaies, à son travail de consultant, à ses conférences et à la vente des droits sur l'histoire de sa vie dans le cadre d'un documentaire.