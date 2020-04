Le crédit Investment grade (IG) est source d'opportunité à court terme, selon SPDR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée et une grande partie des très mauvaises nouvelles et données économiques est encore à venir, estime SPDR. Néanmoins ajoute le spécialiste des ETF, considérant que les pays du G10 auraient désormais dépassé le pic de la pandémie, certains acteurs du marché ont recommencé à envisager les actifs à risque. Selon lui, cette stratégie ne s'appuie pas simplement sur l'adage suivant lequel "la fortune sourit aux audacieux ".Un grand bouleversement est effectivement intervenu sur les marchés dits " à risque ", et les actions des banques centrales ont généré des différences significatives de rendement dans le monde obligataire, observe-t-il.Ainsi, les baisses de taux d'intérêt et les achats d'obligations par les banques centrales, conjugués à la préférence des investisseurs pour des actifs plus " sûrs ", ont fait chuter la plupart des rendements des obligations d'État au voisinage de zéro.Selon SPRD, les banques centrales continueront d'acheter des obligations mais, du point de vue des investisseurs, la hausse de l'appréciation des prix semble limitée. À l'inverse, les craintes concernant la solvabilité et la liquidité ont fait monter les rendements des titres de sociétés " de qualité inférieure " et les rendements de la dette émergente.La société de gestion dresse deux observations de ce constat.Premièrement, les fonds d'obligations d'État peuvent être un bon choix afin de " traverser la tempête " qui sévit actuellement sur les marchés, mais il sera difficile d'en tirer des rendements significatifs à long terme. Le retour à un environnement de marché apaisé devrait donc rimer avec recherche d'actifs à plus haut rendement du côté des investisseurs.Deuxièmement, les rendements générés par la prise d'un risque de duration supplémentaire sont limités par rapport à l'augmentation du risque de crédit.Dans cadre conclut SPDR, pour les investisseurs, le passage à un crédit Investment grade (IG) à court terme offre une augmentation substantielle des rendements par rapport aux obligations d'État, mais l'exposition au risque doit être maîtrisée.