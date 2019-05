Le crowdfunding a franchi la barre du demi-milliard en Suisse

Lucerne (awp) - Le financement participatif - ou crowdfunding - suscite un fort engouement en Suisse. Après la forte évolution de ces dernières années, la poussée s'est confirmée en 2018. L'année dernière, des projets ont été financés sur internet à hauteur de 516,6 millions de francs suisses, soit 38% de plus qu'en 2017.

La plupart des afflux ne vont pas à des projets culturels ou sportifs, mais servent à l'octroi de crédits à de petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'au financement de jeunes pousses, indique le Crowdfunding Monitor publié lundi par la Haute école de Lucerne.

A titre de comparaison, ce mode de financement ne représentait que 27,8 millions de francs suisses encore en 2015. Depuis son apparition il y a une dizaine d'années, il a permis de lever environ 1,1 milliard en tout.

La croissance est portée par le crowdlending (prêts) et les crowdinvesting (investissements), qui ont généré respectivement l'année dernière 261,9 millions (+40%) et 204,9 millions (+52%). Le crowdlending permet d'octroyer des crédits à des entreprises ou à des particuliers et d'être rémunéré sous forme d'intérêts. Le crowdinvesting offre la possibilité d'investir dans des sociétés ou des biens immobiliers et de participer à la distribution des bénéfices.

Les dons pour les campagnes culturelles ou sportives se sont en revanche érodés de 12% à 25,6 millions de francs suisses, alors même que le nombre de projets a augmenté, relève l'établissement lucernois.

A en croire les auteurs de l'étude, le marché du financement participatif devrait connaître une nouvelle fois une croissance à deux chiffres pour l'exercice en cours, avec un volume anticipé entre 700 et 900 millions de francs suisses.

En comparaison internationale, la Suisse est un des principaux marchés du crowdfunding, avec un montant de participation de 61 francs suisses par habitant, nettement supérieur à celui enregistré dans les pays voisins.

mk/cf/buc/ck