Le prix du cuivre à Londres a rebondi mercredi après avoir atteint son plus bas niveau en un mois lors de la séance précédente, la baisse du dollar américain rendant le métal moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 1% à 8 429 dollars la tonne métrique à 0331 GMT, tandis que le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 0,6% à 68 460 yuans (9 499,10 dollars) la tonne métrique, suivant les pertes de la nuit à Londres.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,7 % à 2 216 $ la tonne métrique, le nickel a légèrement augmenté de 0,4 % à 20 920 $, le zinc a augmenté de 0,8 % à 2 476 $, le plomb a augmenté de 0,4 % à 2 133 $, et l'étain a augmenté de 0,4 % à 27 405 $.

Le nickel du SHFE a baissé de 0,8% à 165 400 yuans la tonne métrique, le zinc a baissé de 0,3% à 20 830 yuans, le plomb a baissé de 0,1% à 15 960 yuans, l'étain a baissé de 1% à 226 010 yuans, tandis que l'aluminium est resté stable à 18 490 yuans.

L'indice du dollar a légèrement baissé, après une hausse au cours de la session précédente sur la demande de valeurs refuges stimulées par des données économiques chinoises faibles.

Les inquiétudes concernant l'économie mondiale se sont ravivées après que les données chinoises aient montré que les importations et les exportations du plus grand consommateur de métaux au monde se sont contractées beaucoup plus rapidement que prévu en juillet.

Ces données ont mis un terme à la hausse des prix des métaux tout en suscitant l'espoir de nouvelles mesures de relance de la part du gouvernement chinois.

Les faibles stocks de cuivre visibles en Chine ont également pesé sur les prix des métaux. < CU-STX-SGH>< SMM-CUR-BON>

Mardi, le contrat de zinc au comptant de la LME était assorti d'une prime de 30,25 dollars par tonne métrique par rapport au contrat de trois mois, s'écartant de la zone de rabais observée la plupart du temps depuis la fin du mois d'avril et indiquant un resserrement de l'offre à proximité.

(1 $ = 7,2070 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Subhranshu Sahu)