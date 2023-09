Le prix du cuivre est tombé à son niveau le plus bas depuis plus d'une semaine, la vigueur du dollar et l'affaiblissement du yuan ayant rendu les métaux plus onéreux pour les utilisateurs en Chine, pays qui en consomme le plus.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a chuté de 0,3 % à 8 350 dollars la tonne métrique à 03h21 GMT, son plus bas niveau depuis le 25 août.

Le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a chuté de 0,8 % à 68 950 yuans (9 416,44 $) la tonne, le plus bas depuis le 29 août.

L'indice du dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis près de six mois, après que le secteur américain des services ait connu une hausse inattendue en août.

Le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis 10 mois, malgré une baisse des exportations et des importations un peu moins importante que prévu dans la deuxième économie mondiale.

Toutefois, les importations et les exportations chinoises ont continué à chuter et Pékin risque toujours de ne pas atteindre son objectif de croissance économique cette année, ce qui a affecté le sentiment de risque dans les actifs financiers.

La prime de cuivre Yangshan < SMM-CUYP-CN> a chuté de son plus haut niveau depuis décembre de l'année dernière mardi à 61,50 dollars, indiquant une baisse de la demande d'importation de cuivre en Chine.

Le zinc du SHFE a bondi de 0,9% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 19 avril. Le zinc du LME est resté pratiquement inchangé à 2 463,50 $ la tonne.

L'aluminium LME a augmenté de 0,1% à 2 194,50 $ la tonne, le nickel a baissé de 1,2% à 20 340 $, le plomb a légèrement augmenté de 0,1% à 2 227 $ et l'étain a baissé de 0,2% à 26 215 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,5 % à 19 160 yuans la tonne, le nickel a baissé de 2,7 % à 167 400 yuans, le plomb a augmenté de 1,3 % à 16 930 yuans tandis que l'étain a baissé de 0,6 % à 220 940 yuans.

