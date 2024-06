Les prix de la plupart des métaux non ferreux ont baissé lundi, le cuivre atteignant à Londres son niveau le plus bas depuis plus de cinq semaines, en raison de la fermeté du dollar et des contraintes de la demande physique.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a chuté de 0,2 % à 9 747 dollars la tonne métrique à 0417 GMT, l'aluminium a perdu 1 % à 2 552,50 dollars, le zinc a chuté de 0,9 % à 2 741 dollars et le plomb a baissé de 0,4 % à 2 190,50 dollars.

L'étain LME a légèrement baissé de 0,1 % à 31 410 $ la tonne, et le nickel était presque inchangé à 18 035 $.

L'indice du dollar a augmenté lundi, rendant les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises, après que les données américaines aient montré que la plus grande économie du monde a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai.

Les données sur l'emploi ont conduit les opérateurs à modifier une fois de plus leurs attentes quant à la date et à l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Fed.

Plus tôt dans la session, le prix du cuivre a baissé de 0,2 % pour atteindre 9 741 dollars la tonne, son niveau le plus bas depuis le 2 mai. Le contrat à trois mois du LME a perdu environ 12 % depuis qu'il a atteint un record de 11 104,50 dollars le 20 mai, les investisseurs spéculatifs ayant revu la hausse fulgurante du cuivre.

Le positionnement net des spéculateurs sur le cuivre COMEX a baissé à son plus bas niveau depuis le 16 avril mardi, selon les dernières données de la bourse.

Pendant ce temps, la prime habituelle pour importer du cuivre en Chine est restée au rabais, reflétant la faible demande du plus grand consommateur de cuivre au monde dans un contexte de prix élevés et volatils. < SMM-CUYP-CN>

Les stocks de cuivre dans les entrepôts suivis par le Shanghai Futures Exchange < CU-STX-SGH> ont continué à grimper et étaient à 336 964 tonnes vendredi, le plus élevé depuis mars 2020.

Le volume des échanges a été faible en raison d'un jour férié en Chine. Le SHFE est fermé lundi.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0830 Indice Sentix de l'UE Juin