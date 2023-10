Le prix du cuivre à Londres est tombé à son plus bas niveau depuis plus de quatre mois mardi, la fermeté du dollar rendant les métaux libellés en billets verts plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a perdu jusqu'à 0,6 % pour atteindre 8 005,50 dollars la tonne métrique, son plus bas niveau depuis le 26 mai, tandis que le plomb a atteint son plus bas niveau en cinq mois à 2 137,50 dollars la tonne.

Le dollar s'est maintenu à son plus haut niveau après que de solides données économiques américaines aient renforcé l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> ont augmenté pour atteindre 169 300 tonnes, le plus haut niveau depuis mai 2022. L'augmentation la plus récente a été enregistrée dans les entrepôts des États-Unis et de Taïwan.

Les stocks de plomb du LME < MPBSTX-TOTAL> ont atteint 78 325 tonnes, leur plus haut niveau depuis juin 2021, la plupart des entrées ayant eu lieu dans les entrepôts de Taïwan et de Corée du Sud.

Les données du COMEX ont montré que les gestionnaires de fonds étaient en net déficit de 21 220 contrats de cuivre le 26 septembre, le plus important depuis le 30 mai, alors que les positions à découvert ont grimpé à 77 276 contrats, le plus élevé depuis mars 2020.

L'aluminium LME a diminué de 0,3% à 2 313 $ à 0227 GMT, le zinc a chuté de 1,2% à 2 570,50 $, tandis que le nickel a augmenté de 1,3% à 19 000 $ la tonne et l'étain a grimpé de 1,2% à 23 780 $.

