Le prix du cuivre est tombé à son plus bas niveau depuis plus de quatre mois mercredi, sous l'effet de la fermeté du dollar et de l'augmentation des stocks dans les entrepôts de change.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 0,9 % à 7 933 dollars la tonne métrique à 7 h 03 GMT après avoir chuté à 7 924,50 dollars plus tôt dans la session, son plus bas niveau depuis le 25 mai.

Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis 11 mois suite à l'annonce de créations d'emplois inattendues aux Etats-Unis en août, ce qui a rendu les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Les données sur l'emploi ont également augmenté la perspective de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps et ont fait grimper les rendements des obligations d'État américaines à 10 ans et à 30 ans à leur plus haut niveau depuis 2007.

"Ces taux sont une autre raison pour laquelle certains métaux tels que le cuivre ont des taux de contango énormes", a déclaré Malcolm Freeman, directeur de la société de courtage britannique Kingdom Futures, dans une note.

"Personne ne veut financer le cash and carry car le risque est généralement considéré comme trop élevé.

La décote du cuivre au comptant du LME par rapport au contrat de trois mois < MCU0-3> était de 70 dollars la tonne, oscillant près de son niveau de 77,50 dollars atteint mardi, un niveau inégalé depuis 31 ans, alors que les stocks en attente dans les entrepôts du LME de 166 475 tonnes étaient à leur plus haut niveau depuis deux ans. < MCUSTX-TOTAL>

La décote du nickel au comptant du LME par rapport au contrat de trois mois < MNI0-3> a atteint 277,50 dollars la tonne mardi, la plus importante depuis le 15 août, après que les stocks dans les entrepôts du LME < MNISTX-TOTAL> aient augmenté de 14% au cours du seul mois de septembre.

Le

surplus

sur le marché mondial du nickel devrait atteindre 239 000 tonnes en 2024, contre 223 000 tonnes cette année, selon le Groupe d'étude international du nickel.

L'aluminium du LME a baissé de 0,4 % à 2 282 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,2 % à 18 770 $, tandis que le zinc a légèrement augmenté de 0,1 % à 2 505,50 $, le plomb a baissé de 0,3 % à 2 112 $ et l'étain a augmenté de 0,2 % à 23 890 $.

(Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sonia Cheema et Varun H K)