La plupart des prix des métaux de base ont chuté vendredi, le prix du cuivre atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois, en raison de l'absence de mesures de relance de la part du principal consommateur, la Chine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,3 % à 9 409 dollars la tonne métrique à 0249 GMT, limitant les pertes après avoir chuté de 0,6 % à 9 328,50 dollars plus tôt dans la session, son plus bas depuis le 11 avril.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a chuté de 1,9 % à 76 680 yuans (10 552,54 $) la tonne. Plus tôt dans la séance, il a perdu jusqu'à 2,4 % à 76 300 yuans, son plus bas niveau depuis le 11 avril.

Sur la semaine, le cuivre du LME a baissé de 4,8 %, en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre 2022. Le cuivre du SHFE a baissé de 3,2 % d'une semaine à l'autre.

La réunion politique clé de la Chine qui s'est tenue cette semaine n'a fourni aucun détail sur de nouvelles mesures de relance. Même si les acteurs du marché n'espéraient pas une mesure spécifique, l'absence de soutien politique pourrait peser sur les perspectives de la demande de métaux.

D'autres métaux ont également atteint leurs plus bas niveaux plurimensuels.

L'aluminium du LME a atteint son niveau le plus bas depuis le 3 avril, à savoir 2 367,50 dollars la tonne, et l'aluminium du SHFE a chuté de 0,9 % à 19 535 yuans, son niveau le plus bas depuis le 28 mars.

Le nickel du LME a atteint 16 385 dollars, son plus bas niveau depuis quatre mois.

Le nickel et l'aluminium ont tous deux été affectés par l'augmentation de la production dans leurs principaux pays producteurs.

Le plomb au LME a reculé de 0,2 % à 2 152 dollars, l'étain a baissé de 0,3 % à 31 515 dollars et le zinc a légèrement augmenté de 0,1 % à 2 812 dollars.

Le nickel du SHFE a baissé de 0,2% à 130 530 yuans, le zinc a baissé de 0,7% à 23 520 yuans la tonne, le plomb a baissé de 0,6% à 19 800 yuans et l'étain a baissé de 2,7% à 261 830 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 UK Ventes au détail MM Juin

0600 UK Ventes au détail hors carburant MM Juin

0600 UK Retail Sales YY June (Ventes au détail en glissement annuel)

(1 $ = 7,2665 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Rashmi Aich)