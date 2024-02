Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau en une semaine vendredi, les données sur les ventes au détail aux États-Unis, plus faibles que prévu, ayant ravivé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale en juin et renforcé le sentiment de risque chez les investisseurs.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,4 % à 8 344 $ la tonne métrique, à 0248 GMT, atteignant son plus haut niveau depuis le 8 février. Le contrat est en hausse de plus de 2% depuis le début de la semaine.

Les données de jeudi ont montré que les ventes au détail américaines ont chuté plus que prévu en janvier, tirées vers le bas par des baisses dans les recettes des concessionnaires automobiles et des stations-service.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, était en hausse de 0,09% à 104,35, après avoir glissé de 0,4% jeudi après une série de données économiques américaines mitigées.

Un affaiblissement de la monnaie américaine rend les métaux en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres devises.

Selon l'outil de surveillance de la Fed du CME, les traders considèrent désormais qu'il y a 78 % de chances que les taux soient abaissés en juin.

Sur les marchés financiers, le Nikkei japonais a atteint son plus haut niveau historique vendredi, aidé par le dynamisme de Wall Street.

Le cuivre, largement utilisé dans l'électricité et la construction, est en baisse de plus de 3 % ce mois-ci en raison des inquiétudes concernant la demande du principal consommateur qu'est la Chine et de son secteur immobilier en particulier, bien que l'activité soit réduite cette semaine, la Chine célébrant le Nouvel An lunaire.

Parmi les autres métaux, l'aluminium LME est resté stable à 2 224 dollars la tonne, le nickel a augmenté de 0,1 % à 16 280 dollars, le zinc a gagné 0,2 % à 2 360 dollars et le plomb a augmenté de 0,3 % à 2 048,50 dollars. L'étain a augmenté de 0,2 % à 27 355 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Ventes au détail au Royaume-Uni MM, YY Jan 0700 Ventes au détail au Royaume-Uni Ex-Fuel MM Jan 0745 France CPI (EU Norm) Final MM, YY Jan 1330 US Housing Starts Number Jan 1330 US PPI Machine Manuf'ing Jan 1500 US U Mich Sentiment Prelim Feb