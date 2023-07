Le prix du cuivre a augmenté jeudi, la dépréciation du dollar rendant les métaux négociés dans la monnaie américaine moins chers pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,7 % à 8 679,50 $ la tonne métrique à 3 h 15 GMT, tandis que le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a progressé de 0,3 % à 69 370 yuans (9 727,95 $) la tonne métrique.

Le dollar a glissé, les traders pensant que la Réserve fédérale américaine a effectué ce que certains attendaient être sa dernière hausse de taux pour l'année.

La hausse des prix des métaux est également alimentée par les attentes d'une relance chinoise dans le secteur de l'immobilier, qui consomme une grande quantité de métaux.

Toutefois, la médiocrité des données économiques en Chine, le plus grand consommateur de métaux au monde, et le scepticisme quant à l'ampleur et à l'efficacité des mesures de soutien chinoises ont freiné la hausse des prix des métaux.

Les bénéfices industriels chinois ont prolongé le rythme de baisse à deux chiffres de cette année, la baisse de la demande ayant fait des ravages sur les marges bénéficiaires des entreprises.

La demande de cuivre importé en Chine a diminué, comme en témoigne la prime de cuivre de Yangshan < SMM-CUYP-CN> qui a chuté mardi à 34,50 dollars par tonne métrique, son niveau le plus bas depuis le 22 mai.

L'aluminium du LME a augmenté de 1 % à 2 235,50 $ la tonne métrique, le nickel a augmenté de 1,3 % à 21 860 $, le zinc a augmenté de 1,8 % à 2 519 $, le plomb a légèrement augmenté de 0,3 % à 2 158 $ et l'étain a augmenté de 1,9 % à 29 550 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,8% à 18 495 yuans la tonne métrique, le zinc a progressé de 1,4% à 20 855 yuans, l'étain a augmenté de 2,9% à 240 350 yuans, tandis que le nickel a baissé de 0,4% à 172 030 yuans et le plomb a baissé de 0,3% à 15 935 yuans.

(1 $ = 7,1310 yuans) (Rapport de Mai Nguyen à Hanoi)