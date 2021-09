Le cuivre augmente légèrement en raison de la faiblesse du dollar ; les regards se tournent vers le rapport sur l'emploi aux États-Unis.

Le cuivre a augmenté vendredi alors que le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis près d'un mois, et était en passe d'enregistrer un deuxième gain hebdomadaire consécutif avant la publication d'un rapport crucial sur l'emploi aux États-Unis, qui devrait guider les marchés sur le calendrier et le rythme de la réduction des taux d'intérêt de la Fed.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,5% à 9 424 dollars la tonne à 6 h 12 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,8% à 69 380 yuans la tonne.

Avant le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu à 12h30 GMT, les données de jeudi ont suggéré une amélioration du marché du travail, le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage ayant diminué la semaine dernière, tandis que les licenciements sont tombés à leur plus bas niveau en plus de 24 ans en août.

"Les données sur les demandes initiales indiquent que l'amélioration du marché du travail s'est poursuivie malgré la propagation de la variante Delta", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"Quel que soit le résultat des emplois non agricoles, il est clair que les marchés financiers prennent bien jusqu'à présent les attentes d'un tapering américain", ont-ils ajouté.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six autres monnaies, est tombé à son plus bas niveau depuis le 5 août, ce qui rend les métaux moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

L'aluminium du LME a progressé de 0,2 % à 2 701 $ la tonne, conservant ses gains et se rapprochant d'un pic de 10 ans atteint jeudi en raison des craintes d'une offre limitée.

À Shanghai, l'aluminium le plus négocié en octobre a gagné 0,5 % à 21 295 yuans la tonne, après avoir atteint un sommet de 13 ans à 21 550 yuans en début de semaine.

Le nickel du LME a légèrement augmenté de 0,1 % à 19 490 dollars la tonne, tandis que le nickel de Shanghai a baissé de 0,4 % à 146 460 yuans la tonne.

La production de nickel du premier semestre aux Philippines, le plus grand fournisseur de minerai de nickel de la Chine, a augmenté de 39 % par rapport à l'année précédente.

Le zinc du LME a progressé de 0,9 % à 3 004,50 dollars la tonne, tandis que le zinc de Shanghai a augmenté de 1,3 % à 22 465 yuans la tonne.

(Reportage d'Enrico Dela Cruz à Manille ; édition par Uttaresh.V et Shounak Dasgupta)