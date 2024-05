Le prix du cuivre a augmenté vendredi, tout en se dirigeant vers une hausse mensuelle modérée, les prises de bénéfices et la faiblesse de la demande physique en Chine, le principal consommateur, ayant limité les gains.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a rebondi de 0,6 % à 10 191 $ la tonne métrique à 2 h 08 GMT, il a perdu 1,2 % cette semaine alors que les prises de bénéfices se sont accélérées.

Une frénésie spéculative a poussé le cuivre à des niveaux record le 20 mai, suivie par des prises de bénéfices et des inquiétudes sur les perspectives des taux d'intérêt américains.

Jusqu'à présent, le contrat a enregistré un gain mensuel de 2%.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 1,6 % pour atteindre 82 490 yuans (11 396,16 dollars) la tonne.

Bien que le cuivre doive bénéficier d'un déficit croissant de l'offre de matières premières et d'une augmentation de la demande, la récente hausse a affecté la consommation réelle.

Par ailleurs, l'activité manufacturière chinoise a chuté de manière inattendue en mai, selon une enquête officielle menée auprès des usines vendredi.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) est tombé à 49,5 en mai, contre 50,4 en avril, en dessous du seuil de 50 qui sépare la croissance de la contraction, et n'a pas atteint la prévision médiane de 50,4 d'un sondage Reuters.

Au LME, l'aluminium a gagné 0,3 % à 2 711,50 dollars la tonne, le nickel a augmenté de 0,9 % à 20 240 dollars, le zinc a peu bougé à 3 070 dollars, l'étain a progressé de 0,7 % à 33 330 dollars et le plomb a augmenté de 0,5 % à 2 287,50 dollars.

L'aluminium du SHFE a chuté de 1,3% à 21 465 yuans la tonne, l'étain a baissé de 1,4% à 274 840 yuans, le nickel a perdu 1,8% à 150 920 yuans, le zinc a baissé de 1,2% à 24 800 yuans et le plomb a baissé de 0,3% à 18 830 yuans.

