Le cuivre a ouvert en baisse lundi, le dollar restant stable, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'inflation américaine prévu plus tard dans la semaine pour obtenir plus d'indices sur les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,3 % à 8 438 $ la tonne métrique à 0219 GMT. Le contrat a baissé de 1,1% la semaine dernière.

Le contrat de cuivre de février le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,3% à 68 140 yuans (9 528,47 $) la tonne.

Le dollar est resté stable avant le rapport sur l'inflation américaine qui pourrait apporter plus de clarté sur les perspectives de la politique monétaire de la Fed, après que les marchés aient commencé l'année avec hésitation alors que les paris sur la réduction des taux ont été réduits.

Un dollar plus fort rend plus coûteux l'achat du métal coté au billet vert et, par conséquent, exerce une pression sur les prix.

Toutefois, les perturbations de l'offre liées aux fermetures de mines ont apporté un certain soutien au métal.

L'indice du minerai et du concentré de cuivre importé fourni par le Shanghai Metals Market est tombé à 58,63 dollars la tonne vendredi dernier, contre environ 90 dollars en octobre. L'indice baisse lorsque le marché se resserre.

L'aluminium du LME a perdu 0,4 % à 2 265,50 $ la tonne, le zinc a glissé de 0,9 % à 2 538,50 $, le nickel a glissé de 0,9 % à 16 225 $, l'étain s'est stabilisé à 24 620 $ et le plomb a augmenté de 0,1 % à 2 078,50 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,6% à 19 075 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,1% à 124 250 yuans, le plomb a augmenté de 0,5% à 16 100 yuans, tandis que l'étain a diminué de 1,7% à 205 550 yuans, le zinc n'a pas bougé à 21 205 yuans.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur (1 $ = 7,1512 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Subhranshu Sahu).