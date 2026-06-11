L'essentiel :

- Le cuivre atteint 13 378 dollars la tonne, son plus bas depuis le 20 mai.

- Les tensions au Moyen-Orient et les ventes des fonds pèsent sur les cours.

- L'aluminium progresse tandis que le zinc et le plomb reculent sur le LME.



Les cours du cuivre ont reculé ce jeudi, touchant leur plus bas niveau en trois semaines à 13 378 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME). Cette baisse intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, avec des menaces d'attaques américaines contre l'Iran, qui ont incité les fonds à liquider leurs positions par crainte d'une hausse des taux d'intérêt et d'un ralentissement économique mondial.



Le cuivre a perdu environ 6 % depuis son pic du 13 mai, malgré quelques achats industriels liés à la baisse des prix. La demande en Chine, premier consommateur mondial, montre des signes d'essoufflement, illustrée par une chute de 19 % de la prime du cuivre de Yangshan. Sur le Shanghai Futures Exchange, le cuivre a également reculé à son plus bas niveau depuis le 8 mai.



Parallèlement, l'aluminium a progressé de 1,2 % à 3 509 dollars la tonne, soutenu par les inquiétudes sur un conflit prolongé dans le Golfe, région clé pour la production mondiale. Le zinc et le plomb ont quant à eux reculé respectivement de 0,4 % et 0,8 %, atteignant leurs plus bas niveaux récents, tandis que le nickel et l'étain ont enregistré des hausses modestes.



Les stocks de cuivre disponibles dans les entrepôts enregistrés au LME ont diminué de 37 % en deux mois, s'établissant à 226 975 tonnes, selon les données du LME.



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.