Le prix du cuivre a chuté jeudi, se dirigeant vers une troisième session consécutive de baisse à Londres, en raison d'un dollar plus fort et des attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a perdu 0,5 % à 8 277 dollars la tonne métrique à 0425 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,2 % à 67 760 yuans (9 345,43 dollars) la tonne métrique.

L'indice du dollar américain a augmenté après que les minutes de la réunion de politique de la Réserve fédérale de juin aient renforcé les attentes du marché pour une augmentation des taux ce mois-ci.

Les fondeurs chinois ont revu à la hausse leurs prévisions pour le troisième trimestre concernant les frais de traitement des concentrés de cuivre à 95 dollars par tonne métrique, le niveau le plus élevé depuis près de six ans, car ils s'attendent à une offre abondante et à une croissance stable de la demande dans le secteur au cours des prochains mois.

L'aluminium du LME a perdu 0,1 % à 2 140 $ la tonne métrique, tandis que le nickel a augmenté de 0,2 % à 21 255 $, le zinc a augmenté de 0,1 % à 2 360 $, le plomb a légèrement augmenté de 0,1 % à 2 067 $ et l'étain a fait un bond de 1,5 % à 28 055 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,3% à 17 860 yuans par tonne métrique, le zinc a baissé de 0,8% à 20 060 yuans, tandis que le plomb a augmenté de 0,6% à 15 570 yuans, le nickel a bondi de 4,4% à 165 150 yuans et l'étain a augmenté de 3,6% à 232 520 yuans.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne Commandes industrielles MM Mai

0600 Allemagne Industrie manufacturière O/P Cur Price SA Mai

0600 Allemagne Biens de consommation SA Mai

0730 UE HCOB Construction PMI Juin

0730 Allemagne HCOB Construction PMI Juin

0730 France HCOB Construction PMI Juin

0830 Royaume-Uni PMI tous secteurs juin

0830 Royaume-Uni S&P Global/CIPS Cons PMI Juin

0900 Ventes au détail de l'UE MM, YY Mai

1215 US ADP Emploi national juin

1230 Commerce international des États-Unis, mai

1230 US Initial Jobless Clm Weekly

1230 US Cont Chômage Clm Hebdomadaire

1345 US S&P Global Comp, Svcs Final PMIs June

1400 US ISM N-Mfg PMI Juin

1400 US JOLTS Job Openings May

(1 $ = 7,2506 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; édition par Eileen Soreng)