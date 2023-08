Le prix du cuivre a baissé vendredi, car la force du dollar a rendu le métal plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,1% à 8 355 dollars la tonne métrique à 03h44 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,5% à 68 780 yuans (9 438,08 dollars) la tonne.

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en plus de deux mois et était en voie d'enregistrer sa sixième semaine consécutive de gains alors que les marchés attendaient un discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell pour évaluer la trajectoire de la politique monétaire du pays.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,2% à 18 635 yuans, le nickel a reculé de 0,1% à 169 230 yuans, le plomb a baissé de 0,5% à 16 370 yuans, l'étain a perdu 1% à 215 640 yuans tandis que le zinc a augmenté de 0,6% à 20 535 yuans.

Au LME, le zinc a baissé de 0,7 % à 2 378 dollars la tonne, le plomb a baissé de 0,6 % à 2 170,50 dollars, l'étain a perdu 0,7 % à 25 700 dollars, tandis que l'aluminium a augmenté de 0,1 % à 2 159 dollars et le nickel a progressé de 0,4 % à 20 915 dollars.

Sur une base hebdomadaire, les deux contrats de cuivre devraient gagner grâce aux efforts de la Chine pour stabiliser le yuan et aux espoirs d'une amélioration de la demande avant la saison de consommation maximale. Le cuivre LME est en passe de connaître sa meilleure progression hebdomadaire depuis un mois.

Cependant, les mauvaises données économiques de la Chine ont continué à peser sur les perspectives de la demande et sur les prix.

L'étain du SHFE devrait connaître sa meilleure semaine depuis le 7 juillet. Malgré la faiblesse de la demande, la pression de l'offre augmente après que le Myanmar a interdit l'extraction de minerai à partir du mois d'août.

