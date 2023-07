Les prix du cuivre et d'autres métaux de base ont chuté à Londres mercredi, les espoirs de croissance de la demande de la part du principal consommateur qu'est la Chine s'étant amenuisés après que la promesse de Pékin de soutenir la reprise économique n'ait pas été suivie de mesures spécifiques.

Les traders et les investisseurs dans les métaux dépendants de la croissance se concentrent sur la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine attendue plus tard dans la journée et sur tout indice concernant la trajectoire des taux à venir.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 1% à 8 590,5 dollars la tonne métrique à 1109 GMT, après avoir augmenté au cours des deux dernières sessions.

Le métal, utilisé dans l'énergie et la construction, est toujours en hausse de 1,7 % depuis le début de la semaine alors que les principaux dirigeants chinois se sont engagés lundi à optimiser les politiques immobilières, à accroître la demande intérieure et à accélérer l'émission d'obligations spéciales locales.

"Les marchés des métaux se détendent avant la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) et parce qu'il n'y a rien de concret sur les promesses de relance du gouvernement chinois", a déclaré Robert Montefusco du courtier Sucden Financial.

Pendant ce temps, les stocks de cuivre < MCUSTX-TOTAL> dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 12% au cours des deux dernières semaines pour atteindre 60 700 tonnes métriques, et les stocks disponibles - en attente - ont bondi.

L'atténuation des inquiétudes concernant la disponibilité du métal dans le système du LME a poussé la décote pour le cuivre au comptant sur le contrat de trois mois < CMCU0-3> à 32,25 dollars la tonne métrique, la plus importante en deux mois, contre une prime de 31 dollars il y a un mois.

Sur le plan technique, le cuivre est soutenu mercredi par la moyenne mobile de 100 jours à 8 558 dollars.

Citi s'attend à ce que le métal se négocie dans une fourchette de 7 500 à 8 500 dollars au cours des six à neuf prochains mois, ont écrit ses analystes dans une note de recherche.

L'aluminium du LME a perdu 0,7 % à 2 224 $ la tonne métrique, le zinc est resté stable à 2 487 $, le plomb a baissé de 0,7 % à 2 165 $, l'étain a perdu 0,3 % à 28 805 $ et le nickel a glissé de 2,5 % à 21 895 $ (rapport de Polina Devitt ; édition de Shilpi Majumdar).