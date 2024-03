Le prix du cuivre à Shanghai a atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans vendredi, tandis que les prix à Londres ont atteint leur plus haut niveau depuis dix mois, soutenus par une réduction potentielle de la production du principal producteur, la Chine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 1,2 % à 8 998 dollars la tonne métrique à 0439 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis avril 2023 plus tôt dans la session.

Le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a progressé de 1,3% à 72 610 yuans (10 089,77 $) la tonne, après avoir grimpé à 72 640 yuans, son plus haut depuis mai 2021, plus tôt dans la session.

Les principales fonderies de cuivre chinoises ont conclu un accord pour réduire les taux d'exploitation, ajuster les plans de maintenance et reporter les nouveaux projets, a déclaré jeudi la maison de recherche Antaike, soutenue par l'Etat.

La Chine représentait 47 % de la production mondiale de cuivre raffiné l'année dernière, selon les données du Bureau mondial des statistiques sur les métaux. Elle est également le plus grand consommateur de cuivre au monde.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,9 % à 2 272 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,9 % à 18 235 $, le zinc a augmenté de 0,9 % à 2 570 $, l'étain a augmenté de 0,5 % à 28 400 $, tandis que le plomb a diminué de 0,1 % à 2 156,50 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,1% à 19 285 yuans la tonne, l'étain a progressé de 0,8% à 225 140 yuans, tandis que le nickel a baissé de 0,4% à 141 180 yuans, le zinc est resté presque stable à 21 475 yuans et le plomb est resté inchangé à 16 320 yuans.

Les prix ont été plafonnés par un dollar plus fort, ce qui rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les perturbations de l'offre de nickel en Indonésie et de zinc en Corée du Sud ont contribué à faire grimper les prix du nickel et du zinc au LME, qui sont sur le point de connaître leur cinquième hausse hebdomadaire consécutive.

Le retard dans l'attribution des quotas miniers en Indonésie, grand producteur de nickel et d'étain, pourrait être résolu d'ici la fin du mois de mars, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement.

(1 $ = 7,1964 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Rashmi Aich)