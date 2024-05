Le prix du cuivre à Shanghai a baissé lundi, suivant les pertes enregistrées à Londres, en raison de la hausse du dollar et de l'absence d'une amélioration claire de la demande sur le marché immobilier chinois en difficulté.

Le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a clôturé en baisse de 0,6 % à 81 300 yuans (11 268,35 $) la tonne métrique, suivant une baisse agrégée de 0,8 % sur le London Metal Exchange. Les marchés chinois étaient fermés pour cause de vacances la semaine dernière.

Le London Metal Exchange est fermé lundi pour cause de jour férié.

L'indice du dollar a rebondi, après avoir atteint son plus bas niveau en trois semaines lors de la session précédente. Un dollar plus fort rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les prix du cuivre ont été soutenus par une réduction potentielle de la production des fonderies en raison d'une offre minière limitée. Toutefois, les données ne font état d'aucune réduction importante et les fonderies ayant conclu des contrats d'approvisionnement en matières premières à long terme sont moins susceptibles de procéder à une telle réduction dans un avenir proche.

"Le bénéfice de la fusion (du cuivre) des commandes à long terme reste supérieur à 1 700 yuans la tonne, de sorte que la volonté des entreprises ayant des commandes à long terme de réduire activement leur production pourrait être relativement limitée", a déclaré Huatai Futures dans un rapport.

Bien que le secteur immobilier chinois ne montre aucun signe d'apaisement, la demande stable des secteurs de l'énergie, des véhicules électriques et des appareils ménagers a contribué à une demande de cuivre généralement bonne de la part des utilisateurs finaux, ont déclaré les analystes de Huatai dans le rapport.

Le zinc du SHFE a perdu 0,3 % à 23 305 yuans, tandis que l'étain a augmenté de 0,2 % à 261 900 yuans, l'aluminium a augmenté de 0,7 % à 20 745 yuans et le nickel a augmenté de 0,8 % à 145 040 yuans.

Le plomb du SHFE a clôturé en hausse de 2,4 % à 17 740 yuans. Plus tôt dans la session, il a atteint 17 750 yuans, le plus haut depuis juillet 2018.

Les stocks de plomb dans les entrepôts suivis par le SHFE < PB-STX-SGH> ont chuté à 48 321 tonnes le 26 avril, le plus bas depuis le 8 février, ont montré les dernières données d'échange sur LSEG.

Un négociant a déclaré que le resserrement des lingots de plomb en Chine a causé le bond des prix lundi.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez ici (1 $ = 7,2149 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Rashmi Aich et Sohini Goswami).