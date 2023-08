Le prix du cuivre à Londres a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau en 11 semaines en début de séance jeudi, après que la banque centrale chinoise ait injecté plus d'argent sur le marché pour soutenir l'économie.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,1% à 8 171,50 dollars la tonne métrique à 0403 GMT. Le contrat a atteint 8 120 dollars la tonne plus tôt dans la session, son plus bas niveau depuis le 1er juin.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,1% à 67 810 yuans (9 269,74 $) la tonne.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en deux mois, la résistance de l'économie américaine soulignant la nécessité de taux d'intérêt plus élevés et plus longs. Un dollar fort rend les matières premières cotées en billet vert plus chères pour les détenteurs d'autres devises.

Mais la banque centrale chinoise a injecté davantage de liquidités sur le marché, mettant ainsi plus d'argent à disposition pour soutenir les actifs financiers. Dans le même temps, les grandes banques d'État ont vendu des dollars pour acheter des yuans, ce qui pourrait limiter la chute du yuan offshore.

La Chine est le plus grand utilisateur de métaux au monde.

L'aluminium du LME a baissé de 0,3 % à 2 137 dollars la tonne, le nickel a augmenté de 0,3 % à 19 865 dollars, le zinc a baissé de 0,3 % à 2 276 dollars, le plomb a augmenté de 0,1 % à 2 121,50 dollars, tandis que l'étain a baissé de 0,3 % à 25 000 dollars.

L'aluminium du SHFE est resté stable à 18 475 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,6% à 163 590 yuans, le zinc a baissé de 0,9% à 19 920 yuans, le plomb a augmenté de 0,1% à 16 040 yuans, et l'étain a baissé de 0,9% à 210 170 yuans.

Le zinc au comptant du LME est passé à un rabais de 4,25 $ la tonne par rapport au contrat de trois mois < CMZN0-3> mercredi, après être resté dans une zone de prime depuis le 3 août, ce qui indique une diminution de l'insuffisance de l'offre.

Les stocks de zinc dans les entrepôts enregistrés au LME < MZNSTX-TOTAL> ont atteint leur plus haut niveau depuis 17 mois, soulignant l'excédent du marché dans un contexte de faible demande.

1230 US Philly Fed Business Indx Aug ($1 = 7,3152 yuan) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Editing by Rashmi Aich)