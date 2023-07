Le prix du cuivre à Londres a légèrement augmenté mardi, la faiblesse du dollar ayant permis de maintenir les métaux moins chers pour les détenteurs d'autres devises, mais la faiblesse des données économiques chinoises a pesé sur le sentiment.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,1% à 8 497,50 $ la tonne métrique à 0319 GMT, après avoir perdu 2,1% dans la session précédente, sa plus grande baisse en plus de trois semaines.

L'indice du dollar a oscillé près de son plus bas niveau en un an, les investisseurs attendant de nouveaux catalyseurs pour évaluer si la monnaie a un risque de baisse supplémentaire dans le sillage de l'inflation américaine plus froide que prévu.

Mais une série de données économiques médiocres en provenance de la Chine, grand consommateur de métaux, a réduit l'appétit pour le cuivre, qui est souvent utilisé comme indicateur de la santé économique mondiale.

Toutefois, le planificateur d'État chinois a déclaré mardi qu'il mettrait en œuvre des politiques de relance et d'expansion de la consommation, qu'il stimulerait la demande d'automobiles et d'appareils électroniques et qu'il augmenterait le revenu des ménages, ce qui pourrait à terme favoriser la demande de métaux.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 0,9 % à 68 580 yuans (9 564,85 dollars) la tonne métrique, suivant les pertes de la nuit à Londres.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,1% à 2 257,50 dollars la tonne métrique, le nickel a augmenté de 0,3% à 21 125 dollars, le plomb a augmenté de 0,1% à 2 102 dollars, l'étain a augmenté de 0,1% à 28 400 dollars tandis que le zinc a diminué de 0,2% à 2 406,50 dollars.

Le nickel du SHFE a chuté de 2% à 164 040 yuans la tonne métrique, le zinc a baissé de 0,4% à 20 245 yuans, l'étain a baissé de 0,6% à 231 590 yuans tandis que le plomb a augmenté de 0,1% à 15 715 yuans et l'aluminium a augmenté de 0,2% à 18 255 yuans.

