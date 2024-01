Les prix du cuivre à Londres ont légèrement augmenté mardi, aidés par de meilleures données manufacturières en Chine et par l'espoir d'une relance de la part du plus grand consommateur de métaux au monde.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,3 % à 8 584 $ la tonne métrique à 0420 GMT, tandis que le contrat de cuivre de février le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a diminué de 0,3 % à 68 780 yuans (9 652,79 $) la tonne métrique.

L'activité des usines chinoises a augmenté à un rythme plus rapide en décembre en raison de gains plus importants dans la production et les nouvelles commandes, mais la confiance des entreprises pour 2024 est restée faible, a montré une enquête du secteur privé.

Toutefois, une enquête distincte publiée dimanche a montré que l'activité manufacturière de la Chine s'est contractée pour un troisième mois consécutif en décembre, assombrissant les perspectives de reprise économique du pays et plaidant en faveur de nouvelles mesures de relance.

L'industrie manufacturière est l'un des principaux secteurs consommateurs de métaux industriels.

Les prix du cuivre ont été soutenus par les faibles stocks dans les entrepôts du SHFE < CU-STX-SGH>, qui étaient de 30 905 tonnes à la fin de l'année et plus de la moitié du niveau des stocks à la fin de 2022.

Cependant, les prix des métaux ont été légèrement influencés par la fermeté de l'indice du dollar, qui a augmenté le premier jour de l'année, alors que l'attention se tourne vers les données économiques de cette semaine qui pourraient fournir des indices sur les prochaines actions de la Réserve Fédérale.

Un dollar plus fort rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

L'aluminium du LME a baissé de 0,5 % à 2 371,50 $ la tonne, le nickel a baissé de 0,1 % à 16 590 $, le zinc a baissé de 1,1 % à 2 628,50 $, l'étain a baissé de 0,9 % à 25 180 $ tandis que le plomb a augmenté de 0,5 % à 2 078 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,2% à 19 455 yuans la tonne, le nickel a baissé de 0,9% à 127 060 yuans, le zinc a baissé de 0,1% à 21 490 yuans, l'étain a baissé de 1,2% à 209 440 yuans tandis que le plomb a augmenté de 0,8% à 15 990.

(1 $ = 7,1254 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)