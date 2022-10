Le cuivre en hausse, mais les perspectives de la demande pèsent sur le moral des troupes

Les prix du cuivre ont augmenté lundi, mais les faibles perspectives de la demande, notamment en Chine, principal consommateur, les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains, un dollar plus fort et des stocks en hausse ont pesé sur le sentiment.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME, qui s'élevaient à 143 775 tonnes vendredi, ont augmenté de 40 % depuis le 15 septembre.

Cependant, les inquiétudes concernant la disponibilité du cuivre dans le système du LME ont refait surface en raison d'une augmentation des warrants annulés - métal destiné à la livraison - à 8,4 % des stocks totaux contre 4,8 % jeudi < MCUSTX-TOTAL>.

Selon les traders, c'est ce qui explique la hausse du prix du cuivre sur le London Metal Exchange (LME), qui à 0950 GMT était en hausse de 1,4% à 7 561 dollars la tonne.

La Chine a activement essayé de stimuler l'économie, mais les données économiques montrent toujours un ralentissement de la croissance. Les enquêtes auprès des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier montrent également une contraction plus rapide que prévu.

"La fabrication en Chine est un indicateur avancé de la demande de métaux", a déclaré un négociant en métaux. "Les données sur l'emploi américain de vendredi semblent avoir plaidé en faveur d'une hausse des taux d'intérêt."

Le rapport sur l'emploi américain de septembre a montré un gain de plus d'un quart de million d'emplois, une baisse du taux de chômage et une croissance saine et continue des salaires.

Les traders ont augmenté les paris sur une hausse des taux de référence de la Réserve fédérale de 75 points de base pour la quatrième fois consécutive lors de sa réunion des 1er et 2 novembre. Cela a poussé le Dollar Index vers les sommets de 20 ans atteints le mois dernier.

Une devise américaine plus forte rend les produits de base libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pèserait sur la demande.

Ailleurs, les prix du plomb ont été soutenus par la baisse des stocks du LME, qui, à 31 275 tonnes, sont à leur plus bas niveau depuis 2007 < MPBSTX-TOTAL>, et par la fermeture de fonderies en Europe.

Les inquiétudes concernant les stocks de plomb du LME ont été renforcées par d'importantes détentions de warrants et de contrats au comptant < 0#LME-WHC>. Cela a créé une prime importante pour le cash par rapport au contrat à trois mois < CMPB0-33>.

Le plomb à trois mois a baissé de 1,1 % à 2 048 $, l'aluminium a baissé de 0,8 % à 2 280 $, le zinc a peu changé à 2 991 $, l'étain a gagné 2,7 % à 19 950 $ et le nickel a cédé 0,2 % à 22 445 $ la tonne. (Reportage de Pratima Desai ; édition de Jan Harvey)